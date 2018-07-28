陸委會盼延後金門引水典禮　「以大局為重」因應中國打壓

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）金門縣政府原訂於下（8）月5日舉行自中國廈門引水的通水典禮，卻傳出遭中央政府臨時喊卡，對此，大陸委員會今（28）日表示，考量到兩岸關係近來越趨緊張的情勢，希望地方政府「以大局爲重」，將典禮延後，不過水仍可照通無虞。

由於金門天然水資源條件的侷限與不足，行政院於2013年核定金門地區整體供水改善計畫，其中包括由金門縣自來水廠透過與中國福建省供水公司簽訂購水契約後，自中國引進補充性水源並在金門進行濾水、淨水，以供當地民生使用。

原訂於下月5日舉行的通水典禮，陸委會27日表示，盼金門縣政府推延至適當時間再辦理，以此作為中國近來頻繁打壓臺灣的反制，並符合我國整體利益，包括社會觀感及國際視聽。

然而，金門縣政府當日也透過新聞稿表示，「能理解並尊重中央的政策考量」，但自中國引水是民生考量，也是純粹的商業交易，鑑於金門現在水情嚴峻，有引進中國原水的急迫性，因此盼「中央體察金門民情，重新考量。」

陸委會今日則再透過新聞稿回應，考量沒有典禮水仍然可以照通，所有用水水質問題亦可由經濟部水利署協助處理，「希望金門縣政府可以體諒政府立場，此時辦理引水典禮時機不宜，請以大局為重，推遲辦理引水典禮。」

陸委會認為，近期中國在國際場合上對臺的打壓日增，尤其是致使東亞奧林匹克委員會在7月24日，決議拔除臺中市2019年東亞青年運動會主辦權一事，「引起臺灣民眾普遍憤慨，並對兩岸關係造成嚴重負面影響。」

陸委會指出，中國「慣用軟硬兩手，一方面對我打壓，一方面又對我民眾示好」，企圖掩蓋或淡化在國際上壓縮臺灣生存發展空間，損害我國家尊嚴與利益的事實，「此種作法，我方絕對無法接受。」