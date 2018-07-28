移民署關懷列車開往桃園  守護移工權益讓愛飛揚

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）移民署桃園市服務站「關懷移工－守護權益」行動列車於7月26日駛進桃園中壢日月光半導體製造股份有限公司，該公司為桃園市僱用菲律賓移工人數最多的企業，人數逾800人，桃園市服務站特別於該公司月例會的時間，與移工交流座談並宣導現行法令，也將關懷帶給在異鄉打拼的移工朋友們。

目前台灣外籍移工已逾68萬人，其中桃園市的移工人數高達11萬多人，是全台灣移工人數最多的縣市。移民署宣導時特別帶了『英文版宣導看板』及製作『英文版簡報』，宣導「喝酒不騎電動自行車」、「請勿接觸毒品」、「請勿從事竊盜行為」、「避免身分遭盜用申辦電信門號，淪為詐欺集團共犯」、「勿聽信他人誘騙，以致行蹤不明，成為失聯移工」、「人口販運防制概念」及「1955勞工諮詢專線」等資訊，希望藉此能提升移工們對於自身權益的重視，不讓自己誤觸法令或是權益受損。

桃園市服務站主任林萬益表示，目前移民署關懷的對象，不只僅限於新住民，更擴大關懷移(漁)工，透過本次關懷訪視宣導活動，讓更多移工朋友們知道如何保護自己，不讓自身權益受損，也知道工作遇到困難問題時該如何求助。

桃園市服務站主任林萬益特別提醒，夏天到來，許多人都會去溪邊或是海邊戲水，在休閒娛樂的同時也要注意自身的安全，避免意外發生，造成無法挽回的後果，希望移工朋友們能重視自身安全，在臺灣工作及生活時都能平安愉快。