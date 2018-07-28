教育新南向發威   印尼72名績優學生來台就讀

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為加強國際學術交流，促進台灣教育國際化，並增進各國青年學子對台灣風土民情及國家發展瞭解，中華民國政府自2004年特別設立「台灣獎學金」(教育部、科技部)及「教育部華語文獎學金」、「國際合作發展基金會(ICDF)獎學金」，以推動國際學生赴臺就學。

印尼地區經過宣導推廣，2018年度台灣獎學金吸引爪哇、蘇門答臘、蘇拉威、加里曼丹、峇里島等各地，包括印尼大學、萬隆理工學院、日惹大學、穆罕莫迪亞大學、國立伊斯蘭大學等知名公私立大學各校學生952人提出申請。經初、複審甄選後，今年印尼地區共有教育部台灣獎學金38名，教育部華語文獎學金24名、科技部臺灣獎學金4名、國合會獎學金6名，共計72名學生脫穎而出，分別獲得2到3年就讀博、碩士學程「台灣獎學金」，或是6個月到1年，以華語研習為主的「教育部華語文獎學金」。

駐印尼代表處於2018年7月26日上午9點假印尼建國大學會議廳，為2018年台灣獎學金學生舉辦行前說明會，由陳大使忠親自為受獎人頒發獎學金證書與合影留念。

陳大使表示印尼為我國新南向政策重點國家，台灣將積極協助印尼進行高教及技職人才培育。他指出台灣生活環境安全，教育品質良好及交通便利等，值得印尼學生前往學習深造與體驗生活。

他預祝所有受獎人在台留學生活順利，也期勉受獎生珍惜此難得深造機會，在台認真學習華語和專業技能，將來學成歸國，能為印尼發展做出更多貢獻，未來能繼續成為台灣和印尼之間的橋樑，幫助更多人認識台灣。