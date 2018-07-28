日本匿名抱怨網站 性騷擾、體味太重皆可盡情抱怨

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）職場性騷擾讓你覺得不舒服？同事體味很重卻不好意思說？日本出現了一個「抗騷擾」網站，讓使用者透過匿名電子郵件傳達不滿，提醒「加害人」注意自身行為，不用怕場面尷尬，也不怕傷了彼此感情。

身著紫色袍子的卡通貓，拿著一只法官木槌，為另一隻貓主持公道。這是名為Sorehara的網站，意思是日文「騷擾」的縮寫。網站創立人是一名21歲的大學生，與其他因#MeToo運動應運而生的apps與網站一樣，成立宗旨都是為了協助受害人對抗加害者。

從歐美延燒至日本的#MeToo運動，已逐漸在日本生根，不少高官顯貴、明星、教授，都因性騷擾指控而被迫辭職道歉。網站開發者Tatsuki Yoshida表示，在強調順從文化的日本，「怪責受害者」（victim blaming）的現象十分嚴重，為了讓被欺凌的人有發洩管道，匿名有其必要。

不只性騷擾，職場受害者可透過該網站表達各式各樣的不滿，像是同事滿嘴大蒜味、香水噴太濃、菸味太重、行為噁心危險等。網站因此提供了多項選擇，包括「權力騷擾」、霸凌、「酒精騷擾」、「小騷擾」等。

接著，受害者再選擇受騷擾的程度，從略為不滿到不惜提告。他們只須填入加害人的email，以及其姓名或暱稱，毋須提供自身資訊。貼心的服務甚至讓使用者不用立即發送，可選擇晚些日子再寄出，以免暴露身分。

信件會禮貌提醒加害人其「被控事宜」，詢問他們是否承認，並提供回覆選項，像是「我會檢討自身行為」、「我沒做錯什麼」等。

部分人士認為，由於指控無從證實，這種匿名作法可能會遭濫用，也可能為了雞毛蒜皮的小事就大肆渲染。但也有人稱，這網站只是提供一種較「輕鬆」的抱怨管道，無傷大雅。

Yoshida表示，Sorehara網站每天大約收到50則抱怨，多數加害者都承認有做出相關行徑，代表多數控訴是真的。他強調這只是提供一個平台，希望能促進職場溝通，讓大家注意自身行為是否已冒犯他人，而非是為了把事情鬧大、走上法庭。

無論如何，這網站已證明有其市場，部分日本大公司紛紛計劃引進網站系統，提供公司內部使用，也有顧問服務業者，表達與Yoshida合作的意願。

Sorehara網站的騷擾選項（美聯社）