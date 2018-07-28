林佳龍發布東亞青運宣傳片　盼「讓臺灣被世界看見」

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）原本由臺中市主辦的2019年東亞青年運動會，因中國以臺灣推動東京奧運正名公投為由而被迫取消，臺中市長林佳龍這兩天連續在臉書（facebook）上發布先前已拍攝完成的宣傳短片，並表示「我們會繼續努力，希望能有改變的機會，讓臺灣被世界看見。」

臺中市自2014年起擔任東亞青運的主辦城市，三年下來已投入新臺幣6億7千多萬元用於建設場館及規劃賽事，市府原依照規劃拍攝完成的宣傳短片，卻因東亞青運取消而無法如期上檔。

林佳龍這兩日連續透過臉書分享兩支原定於8月公布的宣傳短片《我們幫你上一課》與《未知的力量》，並表示，「我不會讓大家的心血被埋沒，所以，我決定要讓大家看見這支作品。」

總統蔡英文在週五晚間第一支影片發布時，也分享了林佳龍的文章，並表示，「年輕選手用汗水告訴我們，堅持這一堂課的重要。我們不該讓選手的汗水白流，臺灣的處境雖然充滿挑戰，但是我們依然要堅持到底！」

林佳龍表示，臺灣的年輕選手們，即使面對可能被政治因素扼殺掉的比賽機會，仍繼續練習朝競技殿堂邁進，「選手們已經幫我們上了這一課，我們會繼續努力，希望能有改變的機會，讓臺灣被世界看見。」

林佳龍也強調，東亞青運現在遇上阻礙，但政府支持體育發展的方向不會改變，並指年輕運動選手「是我們的英雄，我們要做他們最堅強的後盾。」

對於東亞青運因中國政治力介入遭取消一事，林佳龍週四（26）也表示臺中市府將與教育部體育署、中華奧林匹克委員會討論後，依據合約向東亞奧林匹克委員會正式提出申復，以維護選手權益，並盼東亞奧會恢復臺中市的主辦權。

身兼民主進步黨主席的蔡總統週三（25）日在民進黨中常會上，也強調中央會全力支持臺中市及中華奧會為選手發聲，爭取他們應有的機會，「我們會根據合約據理力爭、申復到底」。