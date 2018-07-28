移工寶寶不哭  移工父母有合法居留就可在台開心長大

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）隨著台灣外籍移工人數突破68萬人，移工成為台灣經濟及社會不可或缺的勞動力，而在假日，他們一樣能有休閒、交友的權益。但許多移工擔心，在台灣期間若懷孕生子，寶寶將有國籍問題，淪為黑戶，自己的工作也可能不保，若不小心懷孕了，孩子該怎麼辦？

越南籍阿芳就面臨到這樣的困難，擔任家庭看護工的她，來台照顧阿嬤的生活起居，但在台工作期間，阿芳結識了現任的男友，兩人有了愛的結晶，阿芳與男友非常期待，自己的孩子即將要出生，但憂慮的是，兩個移工在台灣生下來的小孩，未來不知道該怎麼辦，從孩子國籍到戶籍，以及將來上學問題，樁樁件件都讓阿芳好擔心。

孩子出生後，移民署台中市第一服務站透過新生兒通報系統，來到了雇主家找到了阿芳，阿芳原本以為移民署是要來把自己的小孩抓走，神情非常的緊張。

但是移民署臺中市第一服務站周佑仁主任告訴阿芳，只要移工在台灣擁有合法的居留證，移工寶寶就可以隨著媽媽在台灣居留，不會再有黑戶寶寶的問題，讓阿芳鬆了一口氣!

周佑仁主任提醒移工朋友，只要在移工寶寶出生滿30天以前，備妥出生證明及母親的居留證件到移民署，就可辦理移工寶寶的外僑居留證。

他提醒阿芳辦妥寶寶的外僑居留證之後，還要向駐台北越南經濟文化辦事處申請移工寶寶的護照，讓寶寶成為有國籍的人，讓未來寶寶能夠順利隨阿芳一起在台灣居住，給移工寶寶一個安定的家。