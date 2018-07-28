致力族群融合  新住民國策顧問分享在台趣事

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台灣首位新住民國策顧問胡清嫻7月28日來到移民署台北市服務站丹恩家庭教育課程講師，本身來自越南的她，與在場新住民姐妹分享來台後發生的趣事與學習台灣文化的過程，並鼓勵初來乍到的姐妹們努力學習中文，學習相處之道。

胡清嫻來台12年，第一份工作是在麵店煮麵，她發現因為自己是越南人，時薪居然比台灣人少了20元，這樣的差別待遇讓她很不服氣，覺得辭職回家。從那時起，她決定讓人們看到除了語言文化差異外，新住民的能力及態度都一樣。

近年來她致力多元文化融合，鼓勵新住民姐妹走出家庭，努力學習語言藉此融入社會。由於長期關注移工權益的議題，因此在2017年獲總統府延攬為國策顧問，也是首位的新住民國策顧問，她投身於許多公共事務，像近期獲得近百萬元的KEEP WALKING夢想資助計畫，除了今年要辦600場多元文化講堂外，還要出一本三國語言的多元文化繪本，目前已經完成400餘場，夢想即將實現。

移民署各地服務站為了讓新住民盡快適應臺灣生活，對於初次結婚來台灣定居的新住民朋友，每月都有舉辦「家庭教育課程」，主要內容有居停留注意事項、就業介紹、健康常識及家庭相處之道等，本次首度創新作法，邀請國策顧問胡清嫻現身說法，對剛來台灣的新住民姊妹進行經驗分享，許多姊妹事後都表示「很有幫助」。