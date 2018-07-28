越南台灣形象展27日開幕   190台企參展

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）經濟部結合環保署、衛福部及交通部觀光局等單位，於越南胡志明市西貢會展中心，7月27日舉辦第2屆「越南台灣形象展」，規模盛大，本次共有190家臺灣企業參展、規模250個攤位，分別成長27%及47%。本次展覽以環境綠能、智慧城市、健康產業、新創電商、台灣蘭花及樂活消費為6大主軸呈現台灣整體形象，其中台灣珍珠奶茶館及台灣蘭花館受到極大矚目。

台灣是越南第5大貿易夥伴，雙方去年的貿易總金額達到136億美元，較2016年成長10.8%，顯示雙方對彼此產品服務的需求越來越高、連結愈來愈深厚。尤其台灣有許多越南籍移工與新住民，為台灣經濟及社會穩定貢獻良多。

外貿協會黃志芳董事長表示，越南是台灣的鄰居、是彼此重要的貿易夥伴、雙方人民共有深遠的文化歷史淵源，是臺商的第二故鄉。期望越南積極投入國際經濟社會的同時，基於和台灣深厚的夥伴關係，台越可以成為建設性的合作夥伴。

部分當地台商表示，貿協辦理的台灣形象展相當程度的提升台灣、台灣產品及品牌在越南的知名度及形象，在越深耕多年的味丹公司本次也參與展出，味丹公司為當地知名的通路商，該商表示經由形象展的展出，對公司將有加乘的效果。

除了展覽以外，主辦單位並辦理多場商機媒合會及「科技台灣 ‧ 智慧生活－台灣精品研討會」、「台灣新創電商發表會」、「從產業現況談未來趨勢－蘭花論壇」、「台灣健康產業日」等4場研討會。