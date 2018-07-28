當我們Line在一起   移民署結合資源打造友善移工環境  

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為讓移工在台工作順利，避免不諳法令，而誤觸法網，移民署台南市第二服務站結合台南市勞工局與臺南市警察局永康分局，7月27日前往台南市永康工業區向移工們宣導台灣法律以及移工自身權益。台南市第二服務站並建立Line「關懷移工權益網絡群組」，邀請台南公部門、NGO團體、人力資源公司共同參與，除提供最新法令政策，並強化實務案例分享交流，有效掌握第一手相關動態。

根據移民署統計，台灣外籍移工人數突破68萬人，在文化背景和價值觀認知的差異下，難免衍生適應不良或社會問題。移民署台南市第二服務站7月27日前往台南市永康工業區向當地菲律賓籍及越南籍移工宣導自身權益，並發放在台權益手冊。

來自菲律賓的瑪琳表示，她曾經在其他國家工作過，但是台灣是她最喜歡的地方，不僅薪資福利都很好，自己還是三年期滿免出境直接續聘新制度的受惠者。雇主也貼心在每年的耶誕節讓她放假返國和家人團聚。

移民署針對移工來台容易誤觸的法令透過多語版標語及海報加強宣導，盼移工能更能清楚台灣法令規定。

除實地宣導外，資訊傳遞方式亦與時俱進，台南市第二服務站設立Line「關懷移工權益網絡群組」邀請公部門、NGO團體、人力資源公司共同參與，除提供最新法令政策，並強化實務案例分享交流，有效掌握第一手相關動態。