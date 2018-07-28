越南513排華效應 台商獲准高掛台灣國旗

越南513排華事件讓許多台商心有餘悸，但卻出現意外效應，凱勝家具總裁羅子文表示，為了辨別台商與中國企業，越南政府同意廠區可掛起台灣國旗，這在以前是沒辦法做到的事。

凱勝家具是越南第一大家具廠，年營業額高達1億美元，員工約7000人，公司位於越南平陽省美福工業區；身為越南龍頭家具業者，凱勝的外銷金額約占越南家具年出口額5%。

走進凱勝公司總部，很難不注意到入口處高高懸掛的國旗，因為深耕越南、掛有兩面越南國旗，而產品全數外銷美國、也掛了兩面美國國旗；值得注意的是，青天白日滿地紅台灣的國旗也在一旁隨風飄搖。

羅子文說明，越南爆發513排華事件後，公司也受到影響，損失了約100萬美元，後來凱勝與越南政府交涉，越南政府除了給予一定金額抵稅作為補償，也提到民眾分不清楚中國和台灣企業，才會誤砸台灣在當地投資的企業。

經過台商協會、相關社團與越南政府交涉後，羅子文表示，為了識別台灣企業，現在可以理所當然的把台灣的國旗掛起來，否則以往掛國旗都會受到中方干涉、向越南公安通報要求卸下，現在「光明正大把台灣的國旗每天都豎起來」。

中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳帶領媒體團赴凱勝家具參訪，黃志芳表示，凱勝的企業規模相當宏偉，有非常多的員工、非常高的生產效率，對於員工也很照顧，可以說是「台灣之光」。

黃志芳表示，台商是國力的延伸，期許有更多台灣企業可以發揮潛力，將產業力量延伸到海外。