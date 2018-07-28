南投國中合唱團赴維也納演出　遭中國打壓演出受阻

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）南投縣民和國中濁岸合唱團日前受邀到聯合國維也納國際中心表演，卻傳出因中國施壓，導致演出取消。

《中央社》報導，濁岸合唱團受邀至維也納世界和平合唱節（World Peace Choral Festival）表演，原定昨（27）日其中一個行程是到聯合國維也納國際中心演出，卻因中華人民共和國駐奧地利共和國大使館的干預施壓，使得合唱團學生失去演出機會。

報導指出，主辦單位以限縮500人進聯合國維也納國際中心會場表演為由，取消濁岸合唱團的表演，不過相關人士都知道是中國暗地從中阻撓。

隨團人員南投縣政府教育處長李孟珍接受中央社採訪時表示，當初濁岸合唱團的學生以為他們將成為「第一個進入聯合國表演的臺灣學校」，後來演出遭到取消，校方甚至一度考慮放棄所有演出，不過最後仍照原定行程到維也納參加世界和平合唱節及慈善義演，而遭取消的空檔則改去當地的養老院表演，對此合唱團學生仍舊很開心。

外交部則是在今（28）日發布新聞稿，表示中國將臺灣「去主權化」的政治圖謀，近年屢次干預臺灣團體參加國際體育賽事及藝文活動、手法也更形粗暴，凸顯北京當局毫不尊重國際文化及體育交流活動所代表的人文精神，且與當前國際社會多元包容的主流價值背道而馳。

外交部強調，「面對中國的霸凌，臺灣絕對不會迴避退縮，除將更堅定地追求民主多元等進步價值外，也將持續透過豐沛的軟實力積極參與國際社會。」

外交部提及，經駐處瞭解，濁岸合唱團應邀赴維也納參加的世界和平合唱節，主要是由中國民間組織籌辦的純商業性活動，其中贊助單位包括奧地利中國關係促進會、孔子學院、中央電視臺，以及中國宋慶玲基金會等，評審委員的主席亦由中國教育部專家擔任。

外交部指出，主辦單位今年已招募44個團體赴維也納參加各項音樂活動，其中絕大多數均為中國團體，而包括南投民和國中在內的許多國內學校及音樂團體，則是基於為臺灣在國際發聲及國際音樂交流等理念，透過相關管道報名參加。