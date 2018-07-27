中國施壓又一樁 台灣合唱團聯合國機構演出喊卡

南投縣民和國中濁岸合唱團受邀到維也納參加「維也納世界和平合唱節」交流演出，原定其中一個行程是今天進聯合國維也納國際中心表演，但因中國施壓，這項行程已確定遭取消。



濁岸合唱團代表台灣前往奧地利，參加「維也納世界和平合唱節」交流演出，原定其中一個行程是受邀在位於維也納的聯合國維也納國際中心演出，但這項行程因中華人民共和國駐奧地利共和國大使館施壓，驟然失去演出機會。



據了解，主辦單位以限縮500人進聯合國維也納國際中心會場表演為由，排除濁岸合唱團演出，相關人士都知道是中國在背後施壓。



濁岸合唱團去年獲邀到維也納演出時，師生非常興奮，團員透過接演尾牙、活動表演、販售自製音樂CD及各界協助，耗費9個月順利籌足新台幣400萬元旅費，除參加維也納世界和平合唱節開幕與閉幕式，重頭戲就是獲邀進入聯合國維也納國際中心表演。



不過，隨團人員說，7月初突然收到訊息，中國大使館施壓，濁岸合唱團和其他台灣的合唱團隊將無法進入聯合國維也納國際中心演唱，但濁岸合唱團仍會參加世界和平合唱節在史蒂芬大教堂（Stephansdom）的開幕式、在維也納金色大廳音樂廳的閉幕式及其他既定慈善音樂會。



從傳出遭打壓消息到濁岸合唱團抵達維也納，相關人員這段時間仍盡最大努力爭取機會，但最終仍只能參加世界和平合唱節開、閉幕、和平之夜音樂會、養老院慈善演出、大師班課程與維也納在地合唱團彩排等。



隨團的南投縣政府教育處長李孟珍接受中央社記者越洋電話採訪表示，當初由彩霞教育基金會推薦、台灣捷克藝術文化交流協會協助下，收到邀請函要在聯合國維也納國際中心演出，也是此行最重要目的，後來傳出要被取消，校方甚至一度考慮放棄前往維也納。



不過，李孟珍說，當初鼓勵團員「我們是第一個進入聯合國表演的台灣學校」，如果出發前就放棄很可惜，且就算無法進聯合國維也納國際中心，還有世界和平合唱節、慈善義演等多場表演，而「孩子對政治不敏感」，遭取消的空檔改去當地養老院獻出美聲，仍讓孩子很開心。