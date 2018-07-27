馬紹爾群島總統訪臺　蔡英文軍禮歡迎南太友邦

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 採訪報導）南太平洋友邦馬紹爾群島總統海妮（H.E. Hilda C. Heine）昨（26）日率團訪問臺灣，總統蔡英文今（27）日則在總統府前廣場舉行隆重軍禮及施以21禮砲歡迎。

今年適逢臺灣與馬紹爾群島建交20週年，蔡總統致詞時表示，回首20年來，僅管國際情勢不斷地變動，臺灣與馬紹爾群島兩國依然持續深化雙邊的合作關係，「我們秉持踏實外交、互惠互助的原則跟馬紹爾的朋友相互扶持、一同成長，透過實質合作關係造福兩國人民。」

蔡總統提及，在海妮總統此次訪問中，雙方將會討論如何深化兩國的合作關係，「並期待海妮總統閣下伉儷能在這次的旅程中，對臺灣的發展及社會文化有更深的感情與了解。」

第三度來臺的海妮總統致詞時則表示，與臺灣建交20週年以來，臺灣及馬紹爾群島的政府對彼此都不離不棄，不僅如此，兩國關係還不斷深化、成熟，「這是因為我們兩國的關係是建立相互尊重及信任的基礎上，也因此才能夠開誠布公地與對方進行各項談話。」

提及臺灣不僅是友邦，在經濟及安全議題上也是馬紹爾群島的好夥伴，海妮總統盼兩國未來能攜手面對各項挑戰，共同守護自由、經濟繁榮，並為下一世代帶來一個安全的世界。

蔡總統與海妮總統於軍禮歡迎儀式後，便進入總統府舉行雙邊會談。隨後，兩位國家領袖共同見證「兩國國民互免簽證協定」及「海巡合作協定」的簽署。晚間蔡總統也將舉行國宴宴請訪賓一行。

根據外交部，此行是海妮總統自2016年率團來臺出席蔡總統就職典禮後，首度來臺進行國是訪問。

為期七日的訪問期間，訪團也將拜會經濟部、交通部、行政院農業委員會等政府部門，並參訪臺灣多處觀光文化設施。