〈時評〉馬英九基金會 吳朱大挑戰

前總統馬英九因為三中案，遭到檢方起訴，國民黨邀請馬英九到中常會說明，但強調不是為馬英九背書；巧合的是，馬英九基金會將正式成立。兩件事情搭在一起，凸顯出國民黨內部矛盾，以及馬英九可能和國民黨漸行漸遠，要重新走出一條自己的路。



包括新台灣人基金會、敦安基金會，都是馬英九以競選補助款成立，如今，在兩個基金會以外，馬英九接受鴻海董事長郭台銘的捐款，又成立一個「財團法人馬英九文教基金會」，馬英九更要出任該基金會董事長，使得馬英九的政治盤算，格外引起重視。



不過，藍營和國民黨人士可能比綠營更想了解馬英九的動向，因為，國民黨目前缺乏政治天王，吳敦義雖是藍營共主，但表現並不亮眼，加上新北市長朱立倫也蠢蠢欲動，現在再加上一個馬英九，這些人都想成為藍天中最大的一顆太陽。



對於馬英九是否尋求東山再起，相關人士皆三緘其口，但透過基金會復出卻是不爭的事實。對馬英九來說，一個以自己為名、一個自己能全盤掌控的基金會，將是進可攻、退可守的戰略位置。



馬英九若是想要再度參選總統，首要面對的問題，就是他的官司，包括洩密罪二審判有期徒刑四個月外，三中案也遭檢方起訴求刑。特別是三中案，根據起訴書的內容，2008年7月4日，當時吳敦義是擔任國民黨秘書長，他上簽呈給時任國民黨主席吳伯雄，直接點出癥結。



吳敦義當年針對中影股權交易案提到，「銀貨兩訖」為任何買賣、交易最高處理法則，中影公司賣給郭台強應收取的十八億元，當時僅兌現六億元，其餘十二億元的本票尚未兌現，但中影三處最具價值的不動產已被人占領、掌控，這就是「銀未入手，而貨已失控」的現況，其不合交易原理至明。



換言之，吳敦義早已對三中案的交易過程諸多質疑，因此，當馬英九日前赴國民黨中常會說明，國民黨不敢替馬英九背書。缺乏政黨掛保證的馬英九，等於陷入孤軍奮戰，因此，必須另創一個舞台，作為個人發聲的管道，而馬英九基金會就是一個舞台。



從馬英九基金會出發，為自己辯解，同時提出各種改革的主張，一旦運作得宜，馬英九基金會也將馬英九第三次參選總統的跳板，也會成為吳敦義和朱立倫日後的障礙，讓國民黨內部團結與整合遭受極大挑戰。

（作者李平華，資深媒體人）