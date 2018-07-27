本週發行量加權股價指數漲幅約為1.31%，上市股票總市值達33.17兆元。

根據臺灣證券交易所統計，2018年7月27日發行量加權股價指數收盤為11,075.78點，較上週(2018年7月20日)的10,932.11點上漲143.67點，漲幅約為1.31%，台灣50指數收盤為8,371.64點，較上週的8,234.13點上漲137.51點，漲幅約為1.67%，寶島股價指數收盤為12,746.50點，較上週的12,580.41點上漲166.09點，漲幅約為1.32%。產業別指數方面，漲幅以電器電纜類指數上漲8.16%為最大，跌幅以貿易百貨類指數下跌4.91%為最大，未含金融類指數上漲130.72點，漲幅約為1.41%，未含電子類指數上漲136.30點，漲幅約為0.91%，未含金融電子類指數上漲129.17點，漲幅約為1.01%。

本週集中交易市場總成交金額為6,797.95億元，全體上市股票成交金額為6,333.94億元，股票成交量週轉率為1.59%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，電子零組件類1,746.56億元，占全體上市股票交易金額27.57%

第二名，半導體類1,224.95億元，占全體上市股票交易金額19.34%

第三名，光電類773.52億元，占全體上市股票交易金額12.21%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類5.66%

第二名，光電類3.65%

第三名，電機機械類3.53%

累計今年年初開盤迄今共138個交易日，集中市場總成交金額為19兆3,489.85億元，市場日平均成交金額為1,402.10億元，股票成交量週轉率為50.83%，股票日平均成交量週轉率為0.37%。

2018年7月27日全體上市公司市場總值為新台幣33兆1,749.33億元，較上週(2018年7月20日)市值32兆7,466.09億元增加4,283.24億元，增幅約為1.31﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)