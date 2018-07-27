全台第一家星級飯店長青族免費試住活動

【全台首創尊榮樂齡長青渡假專案】

海灣(3252)旗下台北假日飯店Holiday inn四星級國際酒店，首創長青優惠住宿方案，給65歲以上長青族連續入住優惠房價，每日最低只要1620元起；內容包含滿10日優惠房價3.3折、滿20日優惠房價3折、滿30日優惠房價更低至2.7折，且加1人住宿每日只要加600元，另外每日附上精緻早餐、專屬紀念浴袍、每日送洗貼身衣物，更附贈每房每日娛樂廳遊戲點數2000點，讓住宿添加更多樂趣，其他如客房專屬按摩椅、餐飲折數優惠、醫院預約接駁車服務等多項服務，以提供輕鬆樂齡生活體驗。​



海灣-台北假日飯店Holiday inn董事長劉至誠表示，在面對台灣社會高齡化現象，許多年長者在退休後，需要的不僅是衣食無虞，更需要的是陪伴及與人群接觸，假日飯店推出樂齡專案，推廣的對象正是長青族群，在現代工商社會進入資訊時代，處處講求工作績效，第二代拼搏於職場上，鮮少有時間能陪伴父母親，由飯店推出的樂齡專案，滿足了食、衣、住、行、育、樂種種需求，透過飯店餐飲與舒適的住房環境，再加上假日飯店獨有的娛樂廳，透過多種娛樂設備，讓長輩能盡興暢遊在大人的桌遊世界又不涉及金錢遊戲，是目前台灣飯店旅遊市場的新創渡假方式。

【陸客來台銳減，飯店業推樂齡渡假專案，搶攻住房率】

近年由於陸客雪崩式減少，衝擊台灣旅宿業甚多，業者紛紛開拓各種族群商機，暑假已近過半，親子市場不見熱絡，唯獨長青市場不減反增的迴響，業者推出符合餐飲、樂齡、舒適、娛樂等渡假需求，強打住房優惠逆勢操作，展開一番不同的天地。

【父親節檔期8/7,8,9三天免費試住!】

一年一度父親節也快到來，父親節期間飯店力推長青住宿專案為了讓更多長輩能先行體驗，開放8/7,8,9三天免費試住活動每天三間，只要年滿65歲以上，首次入住者，都能來電洽詢預約，享受入住飯店的尊榮級服務；未來不妨嚐試看看海灣-台北假日飯店推出的65歲以上「長青族」樂齡長住專案，讓家中年長者真正體驗一下免出國就能享受一段悠閒美好的樂齡假期。