歡慶父親節！中華電信推「老爸玩具大賞」、iPhone超殺優惠

歡慶父親節，中華電信推出「老爸玩具大賞」與「iPhone指定機型超殺優惠」，要讓辛勞的老爸開心一夏。特即日起至107年8月31日止，申辦「新精選購機方案」，享行動上網吃到飽、最大網內免費講、加碼贈送通信費，通話、上網一把罩，還可輕鬆把GoPro運動攝影機、空拍機、電動刮鬍刀等超潮3C商品輕鬆帶回家。另外，107年8月1日起，中華電信再推出iPhone 6s、6s Plus、6超殺優惠，指定方案購機最高現省8,400元，陪老爸一起歡度父親節。
GoPro攝影機、空拍機、電動刮鬍刀指定方案0元起！
中華電信「老爸玩具大賞」優惠活動，即日起至107年8月31日止，申辦「新精選購機方案」，月繳999元，合約期間30個月，享行動上網吃到飽、最大網內免費講，前15個月再加碼贈送每月666元國內通信費，相當於再送近萬元通信費，Ryze Tello空拍機0元帶回家。亦可搭配其他熱門3C商品，GoPro Hero全方位攝影機、德國百靈三鋒系列電鬍刀、雀巢膠囊咖啡機Eclipse、One amadana微波爐或日本麗克特BBQ電烤盤等，另有精選旗艦手機，均享專案優惠價！優惠內容請詳見官網。
iPhone指定機型下殺優惠，方案價最高現省8,400元！
中華電信繼日前推出iPhone X、8、8 Plus限時最高折價4,000元後，再推出iPhone 6s、6s Plus、6降價優惠，自107年8月1日起，搭配「新精選購機方案」或「大4G購機方案」999元資費(合約30個月)，iPhone 6s Plus (32G)只要2,900元，現省8,400元！iPhone 6s Plus (128G)也只要6,900元，若搭配1,399元資費，iPhone 6s Plus (32G)手機只要0元起！老客戶或行動VIP購買上述機型搭配指定購機方案，另享購機折價，最高再折5,000元。歡慶父親節，好康享不停！