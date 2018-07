歡慶父親節！中華電信推「老爸玩具大賞」、iPhone超殺優惠

歡慶父親節,中華電信推出「老爸玩具大賞」與「 iPhone指定機型超殺優惠」,要讓辛勞的老爸開心一夏。 特即日起至107年8月31日止,申辦「新精選購機方案」, 享行動上網吃到飽、最大網內免費講、加碼贈送通信費,通話、 上網一把罩,還可輕鬆把GoPro運動攝影機、空拍機、 電動刮鬍刀等超潮3C商品輕鬆帶回家。另外, 107年8月1日起,中華電信再推出iPhone 6s、6s Plus、6超殺優惠,指定方案購機最高現省8,400元, 陪老爸一起歡度父親節。

GoPro攝影機、空拍機、電動刮鬍刀指定方案0元起!

中華電信「老爸玩具大賞」優惠活動, 即日起至107年8月31日止,申辦「新精選購機方案」, 月繳999元,合約期間30個月,享行動上網吃到飽、 最大網內免費講,前15個月再加碼贈送每月666元國內通信費, 相當於再送近萬元通信費,Ryze Tello空拍機0元帶回家。亦可搭配其他熱門3C商品, GoPro Hero全方位攝影機、德國百靈三鋒系列電鬍刀、 雀巢膠囊咖啡機Eclipse、One amadana微波爐或日本麗克特BBQ電烤盤等, 另有精選旗艦手機,均享專案優惠價!優惠內容請詳見官網。

iPhone指定機型下殺優惠,方案價最高現省8,400元!

中華電信繼日前推出iPhone X、8、8 Plus限時最高折價4,000元後,再推出iPhone 6s、6s Plus、6降價優惠,自107年8月1日起,搭配「 新精選購機方案」或「大4G購機方案」999元資費( 合約30個月),iPhone 6s Plus (32G)只要2,900元,現省8,400元!iPhone 6s Plus (128G)也只要6,900元,若搭配1,399元資費, iPhone 6s Plus (32G)手機只要0元起! 老客戶或行動VIP購買上述機型搭配指定購機方案, 另享購機折價,最高再折5,000元。歡慶父親節,好康享不停!