工作簽證日漸難辦 留學生美國夢碎

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國自1990年開始使用H-1b非移民工作簽證計畫，一年發放8.5萬個工作簽證，其中6.5萬是普通名額，2萬個給擁有美國碩士以上學位的學生。H-1b簽證持有人可在美國工作3年，可延長1次，總計6年。

美國政策國家基金會（National Foundation for American Policy）指出，相較於歐巴馬執政時期，各類工簽的拒簽率呈上升趨勢，而一些國家(例如印度)被要求補交文件、拒簽的比例更高，使許多人的美國夢破碎。

根據美國之音(Voice of America)報導，就讀UCLA數學統計且榮獲榮譽畢業生殊榮的中國學生Sophie在申請工簽上也面臨卡關。移民局首先受理了她的申請，不久後要求補繳文件，最後以「工作與專業不符」回絕她的工簽申請。

律師表示：「移民局的審批過程非常不透明，且數學統計畢業的學生從事商業分析師、數據分析師是非常常見的，Sophie似乎是第一個被拒絕的案例。」

除此之外，密西根州立大學畢業的Sean在7月初也「工作與專業不符」，申請工簽遭拒絕。

美國政策國家基金會負責人斯圖爾特‧安德森（Stuart Anderson）表示：「資本超過10億美元的87家美國公司，有一半都是移民貢獻的，拒絕移民將使美國失去人才。」