性別與種族歧視　Kolas籲：尊重與認同原住民族

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）Kolas Yotaka自立委轉任行政院發言人後已過半個月，網路上對於新發言人名字只用羅馬拼音而無漢字不知如何稱呼，而感到困惑。

《蘋果》報導，行政院發言人Kolas Yotaka 今(27)日接受Hit Fm聯播網《蔻蔻早餐》專訪時，被問到上任後的心情如何？她說，「最多的挑戰是性別跟種族歧視！」因為自己是女性又是原住民的身分，不過她仍說，每天都在面對不同挑戰，會努力克服困難，面對它、解決它。

Kolas回憶，以前到醫院看病時，就遇到護士小姐不願意念她的名字、醫生以為她是外國人、外籍勞工或是外籍配偶，會用英文對話的狀況發生。她堅持用羅馬拼音，是因為原民的名字，有些真的沒辦法用漢字來音譯。

她說，在法律還沒改時，她的漢語名字叫「葉冠伶」。姓「葉」沒有任何原因，只是因為當時國民政府要原民改名，祖父就抓抓頭，說「我們來姓葉好了」，所以部落裡感情比較好的人，就一起姓葉了。

▲照片由中央社提供

對於「谷辣斯‧尤達卡」這個漢音字的由來，Kolas在接受《中央社》專訪時表示，自己使用拼音至少有10年以上，只有用拼音才能清楚發音、表達她的名字，過去用漢字很難完整發音，但為了協助非原住民族的朋友唸她的名字，她不得已必須挑漢字「谷辣斯‧尤達卡」。

她告訴中央社記者，希望大家能尊重她對自己的認同，「可以適應、習慣我的名字」，在原住民族語言發展法通過後，已清楚定義拼音是原住民族文字，法理上來說也是台灣的國字之一，目前只有原住民單獨使用，自己已經很習慣，證件也都是這樣用。