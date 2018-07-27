(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)媒體報導，南韓將進行軍隊改革，減少男性服役期間、將軍數量，並提高官兵薪水。

南韓《東亞日報》報導，南韓國防部在今（27）日，在「全軍主要指揮官會議」（ 전군주요지휘관회의）中，報告「國防改革2.0」計劃書。

根據報導，南韓國防部希望，建立一支打仗能贏得軍隊，因此將加強作戰部隊的將軍，而非作戰部隊的將軍，則將遭到刪減。報導介紹，現在南韓軍隊共有436名將軍，而計劃希望在2022年前，減少76名將軍。南韓國防部指出，總軍人數目，將在2022年，從現行61萬人，減少到50萬人，因此將軍人數必定得減少。

另外，在男性服役的部分，南韓國防部計劃，在2022年前，將陸軍和海軍陸戰隊的役期，從21個月減少到18個月，海軍從23個月減少到20個月，空軍則從24個月減少到22個月。根據報導，空軍只有減少2個月的原因，是由於南韓空軍支援役報名情況不理想。

另外，替代役將從24個月，減少到21個月，而產業替代役則將從26個月減少到23個月。這些役期的縮短，將遡及至2017年1月3日以前入伍者，因此現在正在服兵役的南韓男子，也可受益。

在薪水方面，根據《東亞日報》，兵長（繼承自二戰前日軍的階級，我國不存在。地位相當於我國上兵和下士之間。正常情況下，入伍第7個月左右，就可以升到兵長）薪水，目前每月為40萬6000韓元，相當於新台幣11130元，相當低。因此，計劃希望在2020年，先將薪水提高到54萬800韓元，也就是新台幣14831元後，再於2022年，將薪水拉高到每個月67萬6000韓元，也就是新台幣18540元，讓兵長能在軍中，單純靠薪水生活，不依賴外界經濟援助。

南韓兵役制度大改革 陸軍只需服18個月