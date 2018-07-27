子宮內膜異位症患者的福音 新藥獲美FDA核准上市

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國食品藥品監督管理局（FDA）本週二核准一款治療子宮內膜異位症的藥物Orilissa，也是睽違10多年來唯一獲准上市用於緩解子宮內膜異位症疼痛的藥物。

子宮內膜異位症是常見的婦女疾病，在美國大約每10名育齡婦女中，就有一位飽受困擾，其中更有30%到40%的患者無法生育。

症狀包含經痛、性交疼痛、月經前點狀出血或經血量過多等，若子宮內膜異位組織沾黏在腸子上不同部位，就會產生腹瀉、便秘、排便疼痛等腸胃不適症狀，嚴重影響女性日常生活。

過往的治療方法多是採用荷爾蒙治療和外科手術治療，Orilissa獲准上市後，可望為子宮內膜異位症的患者提供新一個治療選擇。該款藥物主要針對中度到重度的患者，預計8月即可在美國各大零售藥局上市。

但根據人體實驗結果發現，該藥常見的副作用有：潮熱、盜汗、頭痛、噁心、失眠、關節疼痛、抑鬱和情緒變化等情形。

另外，懷孕婦女、骨鬆、肝病患者或正在服用環孢素（預防器官移植排斥的免疫抑制劑）、Gemfibrozil （降低膽固醇）藥物的患者不可服用該藥。

生產該款藥物的Abbvie製藥廠源自於藥品領導廠商亞培，於 1888 年創立。不過在2013年1月美商亞培公司正式分割為兩個獨立的全球企業，其中一個就是以創新、研發為主的西藥事業體AbbVie。