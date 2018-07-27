法國將推適合老年人、身體虛弱者的特殊機能麵包

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）全球老年人口逐年攀升，為了讓年長者從職場退休後也能過著無憂無慮的生活，各國政府皆展開調整與建造公有設施與社福方案。法國早在10年前就開始集結許多單位，共同投入創新研發適合年長者食用的高機能營養的麵包。

Cérélab實驗室表示，這款麵包適合年長者，用於改善老年人因營養不良或缺乏蛋白質問題，有助於對抗骨質疏鬆症，也適合癌症，愛滋病、或有肌肉萎縮而身體虛弱者食用。

綜合外電報導，「G-Nutrition」這款高機能營養的麵包係由Cérélab實驗室、第戎醫科教學與醫療中心(CHU de Dijon)、 法國農業科學研究院(Institut National de Recherche Agronomique,Inra )、品味與食品科學中心(Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation)等諸多單位，共同投入逾10年進行創新研發。

65克的「G-Nutrition」將以單包裝販售，每一條麵包含約13公克的蛋白質、硒、鈣還有維生素B12、B6與B9等營養素。法國政府於7月9日公告將此產品納入健保給付到2023年7月31日，預計今年9月就可在各地西藥房銷售，預計將有45萬人受惠。