工作空窗黑歷史　履歷該怎麼寫、面試該怎麼說？

（台灣英文新聞／實習編輯 蔣佩庭綜合外電報導）不論你是辭職在家帶小孩、照顧年邁雙親、或是去讀研究所，任何原因都無法彌補你工作空窗期的「黑歷史」，那麼究竟要如何在履歷上給個說法，才不致讓你失去獲得新工作的機會？以下是人力資源顧問網站《The Muse》提供的一些建議：

1. 撰寫個人摘要時：

「個人摘要」提供你一個可以簡潔有力敘述你自己的機會，網站建議你可以主動地把你在空窗期學習到的技能敘述出來。

☛我可以將IT諮詢的經驗，與醫療管理碩士研究所學習到的專業相結合，尤其是我對醫療保健相關公司或醫院系統的IT顧問很有熱忱。 ☛例子巧妙地說明他在空窗期時去攻讀研究所，同時他也清楚表達雖然是讀書，但它習得的專業知識能給公司帶來正面的影響。

2. 撰寫個人履歷時：

大多數的招聘人員想知道的是，你在何時何地做了甚麼事情（時序性履歷表）。

因此儘管你上一份的工作是好幾年前，你也不應該為了遮掩事實，就只做突顯技能的履歷表。

你可以在履歷表另闢空間，添加你在這段時間內完成的任何志工活動、自由職業、兼職工作…等。而如果在空窗期的這段時間你都一直在做同一項目，那麼建議你可以把它歸類在「其它經驗欄」裡。

當然如果你認為你在空窗期裡學習的經驗有助於你下一份工作的話，千萬別吝嗇把它放到你的履歷表中。

3. 撰寫學習歷程時：

如果是因為求學剛畢業才造成空窗期，那麼建議你將學習歷程部分當作簡歷的最開頭，並且列出畢業日期。因為這意味著導致空窗期的原因是因為你有心想要更好因此深造學習。

4. 撰寫求職信時：

當你在撰寫求職信時，建議你清晰簡潔並且直接地將為何會有空窗期寫出來，緊接著寫出你可以為這個公司帶來什麼樣的具體價值。

☛一邊研讀碩士學位還要照顧家庭不是一件容易的事，但我發現10年活動策劃師的經驗在這件事情上幫助了我許多！因此我相信我可以幫助公司…….

5.面試時：

盡可能地在你被面試官、主管問到之前，將你空窗期原因放在對話中，並且嘗試讓它聽起來是帶有益處具專業價值。

☛雖然被我喜歡的公司解雇是一項意想不到的挑戰，但這個經驗讓我有所學習，並且我相信我會成為更好的客服經理，並且讓公司在…(與工作相關任務)方面受益。

若是你自己愈是相信「工作空窗是阻礙」，對自己都失去信心，那麼面試官就愈有可能認為你的空窗期「是個問題」。因此，一套縝密的計畫和思考你學習到了甚麼就很重要，並大方地寫在你的履歷上！