寮國360億打造水壩崩塌　南韓SK公司稱事前發現裂縫

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）寮國斥資大約360億台幣，委託南韓SK工程建築公司（SK Engineering & Construction）負責興建有的水壩，本周一(23日)卻因不敵連日豪雨而崩塌。

寮國官方新聞社表示，這次災難已知造成27人死亡，131人失蹤。連日來水面上漂浮著許多動物的屍體。不過由於很多村莊位置偏遠，實際的災情目前仍無法確認。

當地媒體報導稱，目前當地仍有3000人受困在突如其來的洪水中，等待救援。有些人受困在被水淹沒的住家屋頂，有些人受困在樹上。

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聯合國人道事務協調廳表示，由於道路跟橋梁都被洪水摧毀，重災區目前只能靠船隻和直升機進行救援。許多學校現在成了臨時收容所，大約有1300個家庭需要帳篷等救濟物資。

寮國政府推估，無家可歸的人數約有3060人左右。亞洲許多國家，已派出救難隊前往當地支援。

寮國雖然是亞洲最貧窮的國家之一，卻積極想透過外國的幫助興建水壩，希望未來可以出口電力到缺電的泰國等地，成為所謂的「亞洲電池」（battery of Asia）。

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根據泰國非政府組織TERRA表示，寮國已經興建了11處水壩，目前還有11處水壩在興建中。計畫興建的水壩計畫，更多達數十處。

儘管人權組織不斷提出警告，興建水壩可能要付出人道與環境的代價，包括損害脆弱的河流生態系統。但寮國政府卻不當一回事。

23日發生崩塌的Xepian-Xe Nam Noy(或稱Xe-Pian Xe-Namnoy) 水壩，位於寮國東南部阿速坡省(Attapeu)。它是由寮國、泰國與南韓合資興建。總經費約12億美元(折合360億台幣)。

這座水壩屬於Saddle Dam D計畫的一部分，預定和另外兩座主水壩以及5座副水壩，連結成一個網絡。

路透報導，南韓SK工程建築公司坦承，在水壩崩塌前一天(7月22日)，便已經發現水壩出現裂縫，同時要求寮國當局疏散附近12個村莊的民眾。紐約時報報導則稱，南韓SK公司發現多達10處裂縫並企圖修補，但直到事發當天(23日）仍未完成，因而釀成這場災難。

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