（中央社記者戴雅真倫敦27日專電）倫敦大學亞非學院教授歐陽文津獲選為英國國家學術院院士，成為116年來首位獲此殊榮的台裔學者。她今天對於獲選感到高興，認為它具有多元化與平等的意義，並希望是對她個人及對比較文學與世界文學的肯定。



歐陽文津是倫敦大學亞非學院（SOAS）阿拉伯語與比較文學學系教授。SOAS發布新聞稿表示，歐陽文津與藝術史教授斯克里奇（Timon Screech）獲得2018/19年度的英國國家學術院院士（FBA）資格。



歐陽文津獲選後接受中央社記者電訪時說，希望未來文學學術界能走向不以歐美為中心的比較文學與世界文學研究。傳統上，全球對於文學研究，一直是以歐洲和美國文學為中心，希望未來能走向歐美國家以外的作品與作家。



英國國家學術院成立於1902年，是英國國家學術機構，支持人文與社會學科研究。每年選出領域內的傑出學者頒予院士資格，表揚、認同並支持他們在人文與社會相關學科的高度成就。



英國國家學術院20日發布新聞稿表示，英國國家學術院今年度從英國各大學選出52名院士，另有20名院士選自於美國、澳洲、荷蘭、德國、匈牙利、義大利與法國的大學學者，共72名院士獲選，創下成立116年以來獲選人數最多的紀錄。新成員將加入1400多名優秀學者的行列，成為英國國家學術的重心。



英國國家學術院院長康納丁（David Cannadine）表示，他很高興地歡迎今年加入國家學術院、才華洋溢的新成員。他們當中有歷史學家和經濟學家，神經科學家和法律理論家等，為團隊帶來了廣泛的專業知識、見解和經驗



SOAS指出，歐陽文津研究領域涵蓋阿拉伯文學、比較文學、世界文學以及絲路，著作包括Literary Criticism in Medieval Arabic-Islamic Culture: The Making of a Tradition（1997年）、Poetics of Love in the Arabic Novel（2012年）、Politics of Nostalgia in the Arabic Novel（2013年），她同時也是期刊「中東文學」（Middle Eastern Literatures）主編，以及SOAS編輯委員會成員。



歐陽文津對於獲選為英國國家學術院院士表示非常興奮，期待與英國國家學術院更進一步的合作。（編輯：屈享平）1070727



獲選台裔首位英國國家學術院院士 歐陽文津：代表多元與平等