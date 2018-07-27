巴基斯坦政壇變天 中巴關係新挑戰

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）根據《中國時報》報導，巴基斯坦前板球明星伊姆蘭汗，於昨（26）日下午，宣布當選巴國新總理，而他將面臨的第一個挑戰，便是巨大的外債壓力。巴國的外債來源，主要來自中國主導的「中巴經濟走廊」（CPEC）投資及貸款，也因此民眾對此計畫的反感程度日漸升高，而隨著巴國政壇變天，可能讓中巴關係增添新的不確定因素。

這個中國的「一帶一路」重點項目，透過道路、鐵路、光纖電纜網路等建設，連結新疆喀什至中國租用40年的巴基斯坦瓜達爾港，讓中國可以直接透過巴基斯坦輸油管輸送石油，避免穿越海盜猖獗的麻六甲海峽，還可藉此打開中國西部內陸地區與中東的新貿易路線。

中國已對此計畫投資逾460億美元，而巴基斯坦外債居高不下，政府又不得不向中國尋求更多緊急貸款。不少巴人認為，這導致巴國背負了巨大外債，本土企業由於中國公司和低價商品的湧入也遭受重擊，在招標過程中亦處於弱勢，經濟命脈也掌控在中國手裏，並懷疑決策者有可能收受賄賂。

新總理伊姆蘭汗表示要以中國的經濟奇蹟為模範，將中國的經濟模式套用到巴國身上，不過，他同時也希望「中巴經濟走廊」計畫，能夠更加透明。

目前，中國對於伊姆蘭汗還沒有明確的態度。

不過，分析人士認為，儘管「中巴經濟走廊」開始出現質疑聲浪，但是為了巴國經濟著想，無論新的執政者是誰，都不敢挑戰與中國的友好關係。