幾内亞鄉民用語「中國人死了」是什麽意思？

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)非洲幾内亞網路上，最近出現了爆紅網路用語：中國人死了（#LeChinoisEstMort），這是什麽意思呢？

南韓《朝鮮日報》，這個網路用於的起源，其實是一個南韓老闆。來看看報導怎麽說。根據報導，2015年6月，南韓某中小企業H公司，自幾内亞政府承包了該國内陸地區最大城市龔龔（Kankan）的太陽能發電工程，並約定在回收建設成本後，將把營運權，交還政府。報導介紹，龔龔相當缺電，因此當地民衆都相當期待，太陽能計劃的完成。

然而，根據報導，當年H公司老闆突然心臟病發死亡，導致該公司資金周轉出問題，太陽能發電計劃，也因此停擺。當地居民因此感到相當不滿。

然而，幾内亞總理卻在最近一場座談會中，表示一切原本都計劃良好，但是「中國人死了」，所以太陽能計劃才中斷。《朝鮮日報》介紹，H公司老闆明明就是南韓人，且老闆過世已3年，顯示幾内亞政府卻完全沒有採取必要措施因應。另外，幾内亞政府將發電廠建設計劃，全面交給外國人處理，更導致民衆憤怒，因此出現了網路用語：中國人死了。

報導介紹，有人甚至諷刺地說，最近油價上漲，也是因爲中國人死了，諷刺該國政府不負責任的態度。另外，有一位似乎分不出中日文的幾内亞網友，在推特上，亂打一連串無意義的日文，並在下面寫道，水龍頭沒水，所以我不能洗澡，並標註「中國人死了」。