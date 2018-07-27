不顧熱浪威脅 夏季奧運非得於7、8月舉辦的原因是…？  

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）日本遭逢熱浪侵襲，本週東京北部甚至飆破41度，不免令人擔憂，即將於2020年夏季舉行的東京奧運，是否也會因高溫而影響選手表現？夏季奧運又為何非得選在7、8月舉辦呢？

原來一切都是為了收視率。

自1976年以來，夏季奧運都在7月或8月舉行，原因在於這段期間較不會跟其他大型國際體育盛事「撞期」。舉例而言，9月與10月，正值美國國家橄欖球聯盟（NFL）、美國職棒大聯盟、以及歐洲足球賽季開打之時。各大媒體砸了數十億美元的重金爭取奧運轉播權，當然得確保觀眾鎖定奧運，收視率不會被其他活動分食。

不過，也非沒有例外。2000年，雪梨奧運選在9月的最後兩個禮拜舉行，以配合南半球氣候。

國際奧委會規定，2020夏季奧運須於7月15日至8月31日舉行，東京在投標書中表示，將選在7月24日至8月9日，因為這段期間會有許多「陽光和煦的日子，對選手而言是最佳氣候。」

對照這陣子的熱浪，不禁令日本感到尷尬與憂心。

為了化解外界疑慮，東京奧委會已決定屆時將馬拉松賽程由早上7點半提早至7點開始。馬拉松賽道與主要道路也將鋪設逾100公里的樹脂鋪面，藉以反射紅外線，可望將溫度降低8度。此外，主辦單位亦將搭設篷子、提供風扇並施 放水霧，盼能將高溫風險降到最低。