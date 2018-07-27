關節痛不必隱忍 英式活動半膝復原快使用年限長

（台灣英文新聞/朱明珠 台北報導）全台約350萬人口有關節炎問題，但竟高達七成民眾隱忍疼痛問題卻不就醫，也有近3/4成民眾不願進行手術，嚴重影響生活品質。雙和醫院翁佩韋醫師表示，國內已有英式活動半膝的新選項，傷口小、延長使用年限等優勢，可望為患者帶來重拾生活「膝」望！

根據最新「全台膝關節疼痛患者治療及生活品質調查」數據發現，高達七成受訪者曾因膝關節出現疼痛問題不得不改變生活習慣，更因患部疼痛、僵硬造成行動不便而引發其他健康問題！此外，膝關節炎甚至會影響家庭「性」福，近六成受訪者表示因膝關節疼痛問題影響性生活！

雙和醫院翁佩韋醫師指出：「國內患者多對手術治療猶豫不決，然而國內現在有了英式活動半膝的新選擇，該項手術可針對病變部份進行治療，就能夠從根本改善膝關節炎狀況，讓患者擺脫反覆疼痛的枷鎖，不必再為了疼痛而放棄生活。」

翁醫師也進一步說明，英式活動半膝擁有兩大優勢，其一，在執行上醫師僅需隔離關節病變部分，不影響周圍健康組織，且術後傷口較小、復原較快，也能夠減少術後疼痛的情況。其二，因英式活動半膝的可動式墊片設計，讓術後的關節活動更自然，同時亦擴大了接觸面積，能夠降低人工關節的磨損程度、延長使用年限。

醫師提醒，治療關節炎多採取口服藥、外用藥、物理治療為主，稍嚴重者則建議施打玻尿酸、自體血小板血漿療法(PRP)，但這些治療方式都有一定的效期，且沒有任何一種藥物可使嚴重磨損的膝關節軟骨完全恢復，只能治標不治本。因此，手術治療對此類患者為根本改善膝關節炎問題的方法，相關手術治療包括關節鏡、英式活動半膝與全人工膝關節置換手術等。