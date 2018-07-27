非洲肯亞瀕危黑犀牛再傳死訊　其中一隻留院觀察

（台灣英文新聞 / 林靜怡 外電報導）非洲肯亞26日再度傳出瀕危黑犀牛死亡的消息，這是繼13日9隻黑犀牛遷居至東察沃國家公園後，疑似因鹽中毒身亡後，另一則痛心的消息。

旅遊和野生動物部長Najib Balala表示，第10隻黑犀牛已死。不幸的是，第11隻在25日遭到群獅攻擊後受傷，經過治療目前還在觀察中。

《法新社》報導，死亡的10隻黑犀牛都是6月底參與自奈洛比國家公園(Nairobi National Park)與納庫魯湖國家公園(Lake Nakuru National Park)遷至東察沃國家公園(Tsavo East National Park)遷徙計畫中的11隻黑犀牛。

旅遊和野生動物部長Najib Balala說，有很多肯亞野生生物服務署(Kenyan Wildlife Service)的成員參與這個計畫，也因為黑犀牛的死亡，只好暫停並展開調查。

Balala還說，經過調查，黑犀牛的死亡原因是由於多種壓力綜合症所致，包括鹽中毒、脫水、飢餓和胃病。

據法新社報導，通常在遷移保育動物到新棲息地的過程中，動物都會被麻醉，但這個做法並不能排除風險，只是這個遷居計畫導致高比例動物死亡卻是罕見。

據旅遊和野生動物部表示，自2005-2017年間，有149隻犀牛是透過這樣的方式遷居，但只有8隻死亡。

據Save the Rhinos統計，目前非洲大陸大約有5,500隻瀕危黑犀牛，據世界自然基金會(World Wild Fund)估計，約有750隻黑犀牛生活在肯亞。

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