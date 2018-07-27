雀巢奇巧四指造型商標權　歐盟最高法院宣判無效

（台灣英文新聞／洪晨芳 綜合外電報導）文字與圖案可以申請商標權，但你知道，造型也可以申請商標權嗎？最近瑞士跨國公司雀巢公司正為旗下商品，奇巧（Kit kat）巧克力的造型商標權商透了腦筋。

雀巢公司自2002年以來，一直為奇巧巧克力爭取造型商標權，但是過程並不順利，歐盟最高法院於週三（25日），正式駁回了雀巢的上訴，並表示雀巢沒有提出足夠的理由讓商品造型獲得商標權。

2002年，雀巢以奇巧巧克力的四指造型，向歐盟智慧財產局（European Union Intellectual Property Office, EUIPO）申請商標註冊，並獲得同意。

但是這樣的做法，卻引起了另一家食品大公司，億茲國際(Mondelēz International)的反對，正因為其旗下的Kvikk Lunsj和Leo Chocolate Bar兩大巧克力品牌，推出了與奇巧造型別無二致的商品。

Kvikk Luns的造型並無二致（圖片來源：美聯社）

Leo Chocolate Bar的外觀也與奇巧差不多（圖片來源：Pinterest）

兩大公司的恩怨情仇就此展開，並開啟了長達10年的訴訟。

2016年，法庭要求雀巢證明，奇巧的四指造型，在歐洲各國都擁有「獨特的辨識性」，雀巢舉出了大多數國家的例子，可是卻一直無法提出愛爾蘭、比利時、希臘及葡萄牙的證據，因此歐盟普通法院撤銷了EUIPO的授權。

這次判決結果與2016年一致，歐盟最高法院依舊認為，奇巧的造型在歐洲並無「獨特的辨識性」可言，此案將重新交由歐盟智慧財產局，確認奇巧的四指造型，是否維持原授權。去（2017）年，雀巢在英國上訴法院也輸了訴訟，當時審判長指該四指巧克力產品形狀不具根本的獨特性。