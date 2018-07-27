賴清德：2019年國防預算將增加183億元

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）行政院長賴清德昨（26）日表示，行政院已核定明年（2019）度國防預算為新臺幣3,460億元，較今（2018）年度預算增加183億元。

賴清德週四接受《自由時報》專訪時表示，相較於今年度國防預算新臺幣3,277億元，行政院核定明年預算將增加至3,460億元，佔GDP（國內生產毛額）百分之2.16，增長幅度為百分之5.6。

賴清德表示，明年度國防預算之所以要大幅增加，是基於維護臺灣安全的必要，此預算案也已獲總統蔡英文支持，「我們要展現保護臺灣的決心，才有辦法得到國際社會的支持。」

蔡總統在週二（24）出席「凱達格蘭論壇：2018亞太安全對話」開幕式時也再次強調，「我們致力提升國防與嚇阻力量，未來也將持續依據實際需求及GDP成長調增國防支出，同時我們正在推動自主國防產業。」

明年度國防預算將為近十年來最高，其中軍事投資、人事費用，以及作業維持費用三個項目的經費皆有增幅。行政院匡列的預算還需經由立法院審核通過。

美國近年來也多次表達臺灣應增加國防預算，以因應兩岸軍力快速失衡的情形。

美國參眾兩議院本週協商完成的2019年國防授權法（National Defense Authorization Act）草案中，也提及美國支持並鼓勵臺灣提升自我防衛能力，該草案已於26日在眾議院通過，參議院表決時間未定。