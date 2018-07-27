打開只有一封信　傳統郵筒式微轉型觀光

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）科技日新月異，投遞紙本信件的人逐漸減少。花蓮許多地區，郵筒常常空無一信或只有一兩封信。花蓮郵局近期已在花蓮市內21個郵筒上貼出公告，因需求量過低，即將拆除。省下的人力將轉用於快遞、包裹寄送服務。

​由於寫信、寄信的人越來越少，郵筒使用率大幅下降。根據中央社報導，花蓮市、吉安鄉與新城鄉現有39個路邊郵筒，花蓮郵局將在8月1日拆除其中21個。

未來民眾想要寄信，須跑一趟郵局，而紅綠兩色郵筒矗立路邊的景象，以後恐怕越來越難看到。





花蓮郵局近期已在花蓮市內21個郵筒上貼出公告，通知民眾即將拆除郵筒。中央社

中央社引述花蓮郵局郵務科長劉永裕說，全國都在評估路邊郵筒是否拆除，郵務士將無須再去路邊郵筒收信，節省的人力可用在快捷、包裹寄送。



劉永裕說，今年截至目前為止，花蓮郵件量已比去年整年少100萬件，但快捷、包裹數量增加很多。經過評估，8月1日將拆除花蓮市、吉安鄉與新城鄉共21個路邊郵筒，而壽豐鄉以南的鄉鎮去年已裁撤一批，目前保留的是郵局前面的郵筒。

不過另一方面，具有特色的郵筒，仍是網友打卡的亮點。例如花蓮港的青鳥郵筒，就是熱門景點之一。

圖片來源: greenmap.hualien.gov.tw

花蓮港區親水遊憩區內的幸福青鳥郵筒，是全台唯一的濱海蛇紋石郵筒，啟用至今，已有50多個國家遊客投遞明信片。中時報導，幸福青鳥郵筒是由林滿津發想創作，高3.3公尺、重6公噸，就算颳颱風也吹不走。

郵筒中心挖下的6噸石材，就擺放旁邊展示，讓大家認識花蓮特有的「蛇紋石」。這個郵筒由加工業者許文卿提供石材，國立東華大學教授李秀華在郵筒落款「天涯傳幸福．青鳥遞真情」(如上圖)。

青鳥郵筒上方的鳥兒其實是海鷗，模型由牟善珺提供。陳泓義電腦繪圖後，再由雕刻家廖如樑父子創作完成。

林滿津說，光是陳列在旁的石柱，已經被遊客撫摸得光亮無比，讓她深深感受，愛台灣就該如此，簡單又平凡，讓人懂得欣賞、疼惜。

圖片來源: 中央社

在台灣東部，還有許多擁有各個原住民文化特色的郵筒！包含花蓮地區以火神祭為主的撒奇萊雅族特色郵筒、台東地區畫有八部合音意象的布農族特色郵筒，及布滿鮮豔色彩的卑南族特色郵筒，郵筒呈現臺灣特有的原民情懷，絕對是一趟充滿教育意義的有趣之旅！

位於屏東瑪家鄉的台灣原住民文化園區，繼「山林好朋友」特色郵筒後，最近更邀請魯凱族藝術家杜寒菘，在郵筒旁創作一隻正在寫信的飛鼠公仔，可愛飛鼠讓園區再增打卡新亮點。創作者是魯凱族藝術家杜寒菘。



園區預計8月設立「山林好朋友」集章拓點，民眾集滿一定數量的好朋友圖案後，可在指定地點兌換價值新台幣50元的精美明信片。