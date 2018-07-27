台灣益生菌　水試所自水產動物腸道篩出「乳酸菌B4」

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）隨著國人的生活水準的提高、人們亦開始重視身體的健康，從平日的蔬菜水果與肉類，到如何補足所缺的營養素，只要和吃有關每一樣都備受關注，而維持腸道健康，也是一項保健重點。

行政院農業委員會水產試驗所自水產動物腸道篩選出能產生「葡聚糖」的「乳酸菌B4」，並將其與牛奶結合製成低卡「優格」，其天然保健成份，讓吃不只有照顧到腸道健康，還能調節生理機能。

水試所表示，自鱸魚腸道篩選出一株能夠產生葡聚糖的乳酸菌–腸膜明串珠菌(Leuconostoc mesenteroides B4，簡稱乳酸菌B4)，將其與蔗糖加入牛奶，經過適當發酵後，就能產生乳酸菌的特殊代謝產物及葡聚糖。

水試所還說，葡聚糖會與牛奶之細胞及蛋白質的網狀結構結合，減少乳清的分離，同時具有乳化特性，有助於提升發酵乳品的口感、黏度、風味、外觀及色澤。因此，若是將其與蔗糖加入牛奶中，經過適當的發酵後，即可製成布丁狀的天然優格，無需任何添加物就可呈現柔細滑順之口感，且含有對人體健康有益的葡聚糖，是非常值得推廣的天然保健食品。(如下圖所示)

▲左瓶為含葡聚糖之乳酸菌 B4 優格為柔細之布丁狀固形物，右瓶為不含葡聚糖之乳酸菌 B4 優酪為液體。(照片由行政院農業委員會水產試驗所提供)

水試所表示，以乳酸菌B4製成之優格質地細緻、口感滑順，是目前相關產品中，唯一含有天然保健成分「葡聚糖」者，其熱量約120 kcal /100 g，保存期限可達1個月，不僅可以直接食用還可以當作吐司塗醬，或取代高熱量的市售沙拉醬 (約640 kcal /100 g)！

水試所補充，乳酸菌是重要的益生菌之一，目前的發酵乳多半以保加利亞乳桿菌(Lactobacillus bulgaricus) 或嗜熱鏈球菌 (Streptococcus thermophilus) 等作為菌種，且會添加刺槐豆膠、果膠及酵素製劑等多種穩定劑或增稠劑，以改善製品出現穩定性差、質地鬆散及乳清析出過多等問題。

水試所說，「葡聚糖」是衛生福利部食品藥物管理署核可的食品添加物，可被當作乳化劑、成型劑、穩定劑、增稠劑及風味攜帶劑等。此外，據文獻指出，葡聚糖具有增加體內雙歧桿菌 (bifidobacteria) 及乳酸菌等益生菌的數量之功能。