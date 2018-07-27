澳洲警訊：氣喘用藥恐引發精神異常行為

（台灣英文新聞/朱明珠 台北報導）澳洲醫療用品管理局(TGA)日前發布，有少數患者在服用含montelukast成分的氣喘藥後，出現睡眠不佳、憂鬱，甚至自殺的情形，我國食藥署表示，目前核准該成分的藥證共有30張，包含知名藥品有欣流、萬剋喘咀嚼錠等，皆屬於醫師處方藥，提醒醫療人員及病患使用該成分藥品須注意。

含montelukast成分的氣喘用藥，主要是作為預防、長期治療成人及小兒的氣喘或日間、夜間過敏性鼻炎症狀，而我國於所核准藥品仿單(說明書)中已刊載「精神病學異常:躁動包括侵略性行為或敵意、焦慮、沮喪、定向障礙、注意障礙、夢境異常、幻覺、失眠、記憶損害、精神運動性過度活躍(包括易怒、坐立不安、顫抖)、夢遊、自殺的想法或行為」等相關警語。

食藥署也曾於97年及98年發布新聞提醒醫師及病患或其照護者，需密切監視病患服藥後的行為及可能出現的不良反應，同時也提醒病患切勿自行停藥，倘若有任何疑問應儘速洽詢醫師或藥師。

食藥署會密切注意該成分藥品上市後不良反應通報情形，並持續收集國內外使用該成分藥品與精神方面之相關資訊，除有藥品不良反應通報系統之外，對於安全有關訊息，隨時進行瞭解，以保障民眾之用藥安全。

同時也提醒醫療人員或病患懷疑因為使用（服用）藥品導致不良反應發生時，請立即通報給衛生福利部所建置之全國藥物不良反應通報中心，藥物不良反應通報專線 02-2396-0100 ，網站： https://adr.fda.gov.tw。