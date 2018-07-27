新北家長好安心 幼兒園暑期留園不打烊

市長與小朋友一起共享水果點心 (新北市政府教育局提供)
預防腸病毒.市長與小朋友一起洗手 (新北市政府教育局提供)
市長與小朋友一起用洗抹布 (新北市政府教育局提供)
新北市於寒暑假期間提供課後留園服務，今年暑假起更加碼提供課後留園轉介機制，市長朱立倫今（26）日至光興國小附設幼兒園探視幼童上課，因應暑假為腸病毒流行高峰，與幼兒們於享用點心前一同消毒、擦拭桌面，落實正確洗手5步驟，一同預防腸病毒。
市長朱立倫表示，新北市重視學前教育的量與質，為提供優質平價的托育環境，自100學年度至107學年度0至2歲托育共可提供9,614名幼兒，2-6歲公共化幼兒園共增班430班，增加收托1萬1,657名幼生，全市收托量約達3萬7,859名幼兒，增班數量及成長率皆為全國之冠。另因應雙薪家庭的托育需求，本市首創公立幼兒園課後留園延長至晚間7時，寒暑假期間亦提供收托服務。而暑假正是腸病毒流行高峰期，呼籲家長應養成幼兒勤洗手的習慣，並時常消毒、清洗幼兒玩具，落實「生病不上學」原則，共同守護孩子們的健康，讓家長安心上班，幼生有安心、優質的收托環境。
新北市為支持婦女婚育，協助雙薪家庭父母安心就業，首創公立幼兒園課後留園延長至晚間 7 時，並補助教師、教保員、助理人員之鐘點費，獨步全國，寒暑假期間仍提供收托服務，107年度暑假起更提供課後留園轉介機制，倘原校因工程施作或欲參加幼生數未達5人，將轉介至鄰近開辦學校。107年度公立幼兒園暑假課後留園共計219校(園)開辦，開辦率高達75%，讓更多新北幼兒接受到優質平價的教保服務，支持新北家長安心就業。
新北市未來將持續推動幼托公共化政策，逐年增設公共化幼兒園，增加幼兒入園機會並打造更安全、健康的幼兒成長學習環境，讓父母們可以歡喜生、快樂養，提供本市幼生及家長更完善之優質教保服務。