新北家長好安心 幼兒園暑期留園不打烊

新北市於寒暑假期間提供課後留園服務， 今年暑假起更加碼提供課後留園轉介機制，市長朱立倫今（26） 日至光興國小附設幼兒園探視幼童上課， 因應暑假為腸病毒流行高峰，與幼兒們於享用點心前一同消毒、 擦拭桌面，落實正確洗手5步驟，一同預防腸病毒。

市長朱立倫表示，新北市重視學前教育的量與質， 為提供優質平價的托育環境， 自100學年度至107學年度0至2歲托育共可提供9, 614名幼兒，2-6歲公共化幼兒園共增班430班， 增加收托1萬1,657名幼生，全市收托量約達3萬7, 859名幼兒，增班數量及成長率皆為全國之冠。 另因應雙薪家庭的托育需求， 本市首創公立幼兒園課後留園延長至晚間7時， 寒暑假期間亦提供收托服務。而暑假正是腸病毒流行高峰期， 呼籲家長應養成幼兒勤洗手的習慣，並時常消毒、清洗幼兒玩具， 落實「生病不上學」原則，共同守護孩子們的健康， 讓家長安心上班，幼生有安心、優質的收托環境。

新北市為支持婦女婚育，協助雙薪家庭父母安心就業， 首創公立幼兒園課後留園延長至晚間 7 時，並補助教師、教保員、助理人員之鐘點費，獨步全國， 寒暑假期間仍提供收托服務， 107年度暑假起更提供課後留園轉介機制， 倘原校因工程施作或欲參加幼生數未達5人， 將轉介至鄰近開辦學校。 107年度公立幼兒園暑假課後留園共計219校(園)開辦， 開辦率高達75%，讓更多新北幼兒接受到優質平價的教保服務， 支持新北家長安心就業。

新北市未來將持續推動幼托公共化政策，逐年增設公共化幼兒園， 增加幼兒入園機會並打造更安全、健康的幼兒成長學習環境， 讓父母們可以歡喜生、快樂養， 提供本市幼生及家長更完善之優質教保服務。