新南向優秀青年領袖   齊訪屏東關心新住民生活

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）日前外交部安排來自馬來西亞、印尼、新加坡及汶萊等國的青年領袖共54人，前往屏東與觀光、社會及勞工等部門進行有關新住民及移工之議題探討，此行由縣政府吳副縣長麗雪接見。

位於台灣南邊的屏東，總人口數為83萬人，其中新住民共2萬多人，以來自越南及印尼的為多，越南籍約占28%，其次印尼約有2千多人，另也包含汶萊、馬來西亞等國的移民，由此可見，新南向國家與屏東縣的關係緊密，因此屏東縣府十分重視新住民在台生活的權益，並關心如何幫助他們融入屏東大家庭的課題。

服務新住民家庭的中心也就此誕生了，縣府成立的４個新住民家庭服務中心將協住他們辦理各種服務及開設生活適應輔導課程。值得一提的是，新住民家庭服務中心的工作夥伴也擔任此次會議中的翻譯，他們主要的工作為幫忙新住民快速的適應在台生活及文化。

不只成立服務中心據點幫助新住民，縣府每年皆定期召開與社會處及家庭服務中心的會議，都為協助新住民及外籍移工解決生活問題。

除此之外，屏東縣府官方網站也有東南亞語言版本，方便新住民查詢及閱讀；並培訓新住民擔任導覽員，使用母語介紹屏東縣之美；另外，設置東南亞語路標，如東港漁市場附近的道路，營造友善環境協助新住民認識周遭環境。

最後，縣政府邀請新南向青年領袖們共同參與2019台灣燈會，齊感受台灣特別的節慶氛圍及具代表性的燈展藝術作品。