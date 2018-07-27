簡又新籲企業　加入8/21「永續發展目標聯盟」

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）為建構我國永續發展的資訊與資源交流平台，台灣企業永續研訓中心理事長簡又新26日於「第13次理事會議暨CEO講堂」宣布，8月21日將成立「永續發展目標聯盟」(Alliance for Sustainable Development Goals, A·SDGs)，呼籲各會員企業共同響應並加入成為聯盟成員。

2018年度第三季的「第13次理事會議暨CEO講堂」邀請到台達電子股份有限公司董事長海英俊及金融監督管理委員會副主任委員鄭貞茂，分別以「建構永續城市，因應氣候變遷」及「新版公司治理藍圖介紹」為題，為現場逾50位成員演講。

▲海英俊董事長分享「建構永續城市，因應氣候變遷」。(照片由台灣企業永續研訓中心提供)

台達電子股份有限公司董事長海英俊在本次講堂，向與會會員企業分享台達電子經營理核心理念「環保、節能、愛地球」，並指出台達電子業務範疇雖廣，但其中心思想就是環保企業。

另外，海英俊以台達智慧樓宇系統、智慧微電網、儲能系統以及綠建築四大核心業務進行說明，台達電子不僅積極為當前社會面對用電不均、供需不平衡的問題提供全方位解決方案，未來更致力面對2030年控制全球升溫在2度C內的挑戰。

副主任委員鄭貞茂則分享「新版公司治理藍圖」，如何深化公司治理及CSR文化、促進股東行動主義、有效發揮董事職能、提升資訊揭露品質、強化相關法令規範為新版公司治理藍圖五大計畫項目。

▲前排坐位：簡又新理事長(左五)、海英俊董事長(左四)及鄭貞茂副主任委員(右四)與會員合影留念。(照片由台灣企業永續研訓中心提供)

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