美眾院通過《國防授權法》　支持強化台灣防禦能力

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國眾院昨(26)日投票通過2019年度《國防授權法》。該法案有關台灣的條文，包括加強台灣軍事實力及擴大軍事合作交流等。此外還包括禁止華府使用中國主要電訊公司的技術等。

美國2019財政年度《國防授權法》（NDAA），昨在眾議院以359票對54票通過，支持強化台灣部隊的妥善率，增加美台軍隊高階交流與聯合訓練。法案將待參議院通過後，送交美國總統川普簽署生效。

美國國會也公布2019財政年度《國防授權法》（National Defense Authorization Act，NDAA）兩院協商版本全文。

綜合蘋果與自由報導，​根據兩院周一公布的協商版本，法案第1257條主要是針對強化台灣軍力。第1258條則是國會意見。法案第1257條首先要求美國國防部長應與台灣相關部門協商，針對台灣軍隊，特別是後備軍力進行全面評估並提出建議，以提升台灣自我防衛能力。



條文也要求美國國防部長與國務卿協商後，必須在法案頒布1年內，向國會相關委員會提交總體評估報告，報告包括美方評估與建議，以及美國的計畫，包括擴大美台高階軍事交流與聯合軍事訓練，以及支持美國對台軍售與其他軍備轉移，特別是發展不對稱作戰能力。

在「國會意見」的部分，對台灣仍表達強力支持。其中包括強調《台灣關係法》與6項保證是美台關係的基礎；美國應強化與台灣的國防安全合作，讓台灣維持足夠的自衛能力；美國應強力支持台灣透過軍售、商售與工業合作，取得防禦性武器，特別是在不對稱和水下戰力方面。

《自由》報導​，​法案刪除了原本在參院版本中「要求美軍參加台灣漢光演習」等文字，但仍保留參院版本的禁止中國參與「環太平洋」軍演。

另外，國會主張美國應改善對台軍售的可預測性，及時審查並回應台灣的軍售需求；美國國防部長應推廣美台兩軍之間實際的訓練和軍事演習的機會，並依照《台灣旅行法》推動資深國防官員與將級軍官的交流。

報導指出，法案還提出禁止美國政府機構，使用華為和中興通訊有風險的技術，稱這兩間公司與中共的情報機構有關聯。法案並禁止任何與美國政府有商業往來的企業，使用華為或中興通訊技術。

圖為6月7日國軍漢光34號演習實彈實兵演練。（中央社檔案照片）