台北福華點心坊 花漾老爸喜迎父親節

誰說老爸一定是嚴肅穩重，穿深色西裝、戴眼鏡、打領帶？台北福華點心坊甜點總監嘉手納慶一為迎接2018父親節，推出大膽撞色的全新日系風味蛋糕「花漾老爸Flora Papa」，內餡引進日本甜點界最流行的食材，視覺年輕富趣味。要爸爸們別再「ㄍㄧㄥ」了，快來釋放你們心中的年輕小宇宙。

本款蛋糕口味以酸甜果香為主打，外表由瑞士巧克力經噴砂技巧製成，其中的最大亮點：「泰莓慕斯」以泰莓果泥、茉莉花瓣醬、蜂蜜蛋白霜和鮮奶油混合而成。泰莓果泥為甜點界的新星食材，原產自法國，使用契作的黑莓與覆盆子接枝栽種而成，溫潤多汁、酸甜不澀。加入茉莉花瓣醬，淺淺的香甜茉莉花，雅緻芬芳，有助提升泰莓慕斯的風味。兩種食材近期皆於日本甜點界蔚為風行，想要搶搭日本甜點風潮的消費者，一定要嘗試看看。酸甜泰莓慕斯下包覆的紅醋栗果凍和焦糖慕斯，除了加入豐富的顏色，更提供酸、苦、甜的三種風味，增添整體層次。最下層的開心果蛋糕，引出堅果原味，中和整款蛋糕的味覺，完美達成入口滑順的平衡。

父親節送蛋糕表心意，擔心一成不變無法傳遞個人風格？今年台北福華大飯店點心坊特別推出客製化服務，消費者於預訂蛋糕時提供文字（6個字以內），即可將訊息轉印於蛋糕上，送禮時更添趣味。即日起於台北福華點心坊販售，敬請三日前預訂。02-2700-2323 轉2007點心坊