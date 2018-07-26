東亞青運遭停辦 中市提4項理由申復

東亞青運遭停辦，台中市政府今天決定向東亞奧會提申復，提出4項理由包括違反奧會會章、事前未告知、會議缺席與決議不符合約；將與體育署、中華奧會討論後正式遞送申復書。



台中市長林佳龍今天參與潭子國小改建工程開工典禮，會後接受媒體訪問，提到台中市政府被剝奪東亞青年運動會主辦權一事。林佳龍重申遺憾與抗議，也表示將提出申復。他說，申復書經由法制局與律師學者專家研議，將與教育部體育署、中華奧林匹克委員會討論後正式送出。



林佳龍提到申復書有4點理由，第一，東亞奧會的決定違反會章，它是要推動東亞的奧林匹克運動，反而取消了運動會，明顯與宗旨違背。



第二，24日的會議之前，台中市政府沒有收到任何開會資訊，也沒有被告知，台中市政府違反什麼規定不得而知，市府這3年多來也落實合約書遵守承諾，更服膺東亞奧會的規定。



第三，24日會議過程可說是「被告缺席的審判」，台中市政府沒有機會在現場說明與答辯，有些批評也跟台中市政府無關。



第四，市府25日收到東亞奧會的函文，內容沒有說明任何具體理由。市府認為，這違反合約書第24條規定。對於爭議部分，應該和諧磋商解決，不然「我們完全沒有被尊重作為合約簽署的一方」。

林佳龍表示，台中市政府將根據這些理由，正式提出申復。



他說，整起事件發生以來得到國人的支持還有各界的鼓勵，也相信政治不應該干涉體育。奧運的精神，即使是戰爭的兩方都可以放下武器在運動場上和平的競賽，尤其是兩岸的關係。



林佳龍說：「我們是站在奧運精神的這一邊的，也會捍衛選手參賽的權益。」市府向東亞奧會申復提出後，還會向其他會員國展開溝通，尋求國際的支持。



中國24日以台灣進行「你是否同意，以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？」全國性公民投票案連署為由，在東亞奧林匹克委員會（EAOC）臨時理事會發起表決，決定停辦賽事。

東亞青運遭停辦，台中市政府25日收到東亞奧林匹克委員會協會的函文（圖），內容沒有說明任何具體違反規定與理由。（中央社）