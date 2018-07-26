中國再霸凌！巴黎同志運動會台灣代表團被迫改名「臺北」

（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）在短短一周內，北京出手再度在國際舞台上霸凌台灣，從24日打壓取消台中2019青亞運主辦權，到25日迫使國際同志運動會台灣代表團改名降格成「台北」團，一名香港政治觀察家獲悉在推特發聲，要巴黎主辦單位別忘了LGBT族群過去被迫害的感受。

將在8月4日至12日於法國巴黎舉辦的國際同志運動會，將迎接91國選手前來參加，但於在參賽國家名單內，惟獨台灣是以「台北（Taipei）」列名。日前主辦方才同意我國代表團以「台灣隊」的名義參賽，不料25日晚間上官方網站查詢發現，台灣的參賽隊伍被降格列名為「台北」。

台灣同志運動發展協會理事長楊智群在聲明中坦承，「受到前所未有的壓力」，但呼籲選手們無論遇到任何最差的情況，都不會退賽，保有最佳運動員應有的態度與精神。

國際同志運動會主辦單位，理應是最能感同身受「被迫害」的族群，卻不能力挺在國際上被中國迫害的台灣，在政治霸凌上袖手旁觀，更何況台灣還是在亞洲支持LGBT權益方面最進步的國家，實在是情何以堪。

在香港的政治觀察家Tommy Patterson26日也看到了其中的問題，他推文表示：

「這一個在亞洲支持LGBT權益方面最進步的國家還會被同志運動會如此對待，那麼主辦單位忘了什麼叫做迫害。」

If this is how the #gaygames treats Asia's most progressive country on #LGBT rights, then perhaps its organizers have lost sight of what repression really is. #China #Taiwan https://t.co/bdn9JlPeNo — Tommy Patterson (@taihanasie) 2018年7月26日

26日，外交部非政府組織國際事務會執行長賴銘琪表示，臺灣的非政府組織在國際上遭遇中國打壓的情形一直存在，但並未因此減少那些組織參與國際會議或活動的次數。

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