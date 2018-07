中國再霸凌！巴黎同志運動會台灣代表團被迫改名「臺北」

(台灣英文新聞/施家恩 綜合外電報導)在短短一周內,北京出手再度在國際舞台上霸凌台灣,從24日打壓取消台中2019青亞運主辦權,到25日迫使國際同志運動會台灣代表團改名降格成「台北」團,一名香港政治觀察家獲悉在推特發聲,要巴黎主辦單位別忘了LGBT族群過去被迫害的感受。

將在8月4日至12日於法國巴黎舉辦的國際同志運動會,將迎接91國選手前來參加,但於在參賽國家名單內,惟獨台灣是以「台北(Taipei)」列名。日前主辦方才同意我國代表團以「台灣隊」的名義參賽,不料25日晚間上官方網站查詢發現,台灣的參賽隊伍被降格列名為「台北」。

台灣同志運動發展協會理事長楊智群在聲明中坦承,「受到前所未有的壓力」,但呼籲選手們無論遇到任何最差的情況,都不會退賽,保有最佳運動員應有的態度與精神。

國際同志運動會主辦單位,理應是最能感同身受「被迫害」的族群,卻不能力挺在國際上被中國迫害的台灣,在政治霸凌上袖手旁觀,更何況台灣還是在亞洲支持LGBT權益方面最進步的國家,實在是情何以堪。

在香港的政治觀察家Tommy Patterson26日也看到了其中的問題,他推文表示:

If this is how the #gaygames treats Asia's most progressive country on #LGBT rights, then perhaps its organizers have lost sight of what repression really is. #China #Taiwan https://t.co/bdn9JlPeNo