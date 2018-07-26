新北健兒為國爭光 明德高中小將射下金牌

由左至右：劉展明教練、魏均珩、湯智鈞、饒廷宇 (新北市政府教育局)
中華射箭代表隊22日於「2018年世界盃射箭賽德國站」獲得2金1銅佳績，成績斐然，站中本市明德高中小將湯智鈞表現亮眼，另團隊中饒廷宇和雷千瑩亦為該校優秀畢業生。
男子代表隊在男子團體戰中與強敵韓國角逐金牌，本站賽事為今年第四站的比賽，前三站南韓團體戰僅有一站未包辦男女金牌，而在本站金牌賽中進行延長賽的3箭加射，前2箭由湯智鈞、饒廷宇射出，仍與韓國打平比數，最終臺灣奧運國手魏均珩頂住壓力，藉由最後一箭射出滿分10分，且距離靶心更為接近，驚險摘金。
明德高中劉展明教練表示4至6月的國際賽事，主要都在訓練選手們的專注度、技術穩定性及抗壓性，尤其較為年輕的湯智鈞和饒廷宇，可透過以賽代訓的方式增加國際賽事的經驗，為下個月的亞運作足準備。
年僅17歲的明日之星湯智鈞表示從本場比賽中獲取寶貴經驗，逐步累積實力，準備迎戰下個月的亞運賽事，湯智鈞在去年全中運打破大會射箭單局紀錄，世青賽收獲雙金一銀亮眼成績，今年則打破全中運的雙局紀錄，勇奪2銀1銅的名次，並獲選擔任10月中的青年奧運選手代表。
而男子組饒廷宇和女子組雷千瑩身為明德高中出生的學長姐，目前於課業之餘仍會回到母校訓練，並指導學弟妹，在提攜後進上不遺餘力，一脈相傳的優良傳統讓明德小將們有本次賽事的傑出表現，相信在下個月的亞運，選手們都能有穩定發揮再創佳績，為自己也為新北市爭光！