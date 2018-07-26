史無前例四連霸 雲端共同供應契約評選中華電信再奪冠

中華電信參與經濟部工業局107年共同供應契約雲端服務評選， 通過可靠性、安全性、易用性等多重驗證， 再度獲選雲端虛擬資源類別廠商第一名，更是連續四年獲得此殊榮！

「中華電信雲端虛擬資源」是以hicloud雲端服務為基礎， 配合政府機關與學校環境的獨特性， 在政府電子採購網上架的專屬服務。此服務有18種大小規格OS不 同的虛擬主機可選購，亦有SSD固態硬碟、硬碟擴充、自動備份、 負載平衡等多種模組可搭配，還能結合GSN VPN延伸內網環境至雲端， 簡單設定就能讓內部電腦與雲端虛擬主機相互連線完成， 快速擴增整體運算與儲存能力。更值得一提的是， 管理介面採全中文網頁設計，手機、平板、桌機、筆電都可以透過I nternet直接連線，隨時查看虛擬資源的運作狀況， 並提供全年無休之技術支援，大幅縮短障礙處理的時間。

另外，針對特定機關需要的高強度資訊安全環境， 中華電信雲端虛擬資源已取得ISO 27001、ISO 27011、ISO 27017與ISO 27018四重國際資安認證， 且具備可線上調整規則之高效能防火牆， 隨時可以調整網路進出過濾條件，快速阻擋未經授權的外來連線。 若有需要，還可加購具備IPS入侵防護與阻擋DDoS分散式攻擊 之中華電信專業資安服務，主動偵測、過濾及阻擋各式惡意攻擊， 將資安風險進一步降低，並可定期收到安全紀錄報表， 提供判讀惡意攻擊來源以及早因應。近年來大規模的勒索病毒、GB 級分散式攻擊事件頻傳，租用本服務的機關與學校均不受影響， 提供正常服務並確保資料之安全性，是服務可靠最好的證明。

機關、學校在規劃擴充資訊設備時，可透過政府電子採購網下單， 快速取得設備，免公告、招標， 輕鬆取得各項中華電信雲端虛擬資源，還可以月為單位進行短租， 彈性的運用可有效節降預算，再加上不佔用空間、 能與現有內網環境結合等諸多優點，是購買資訊設備時的最佳選擇。 目前已有數十個中央部會、縣市政府、大專院校下單並長期租用， 皆獲好評，值得各級機關與學校信賴及採用。