說不出的「#MeToo」 兒少性虐待三成五竟都是反覆性虐待

長庚醫院結合跨領域團隊推動「兒少保護計畫」公益專案，期建立更完善的全國兒少保護體系和制度。-1 (長庚醫院提供)
9歲的小美（化名），最近一年以來，在家中被父親酒後性侵好幾次，直到出現陰道分泌物及尖形濕疣（菜花），才被送到急診求診。醫師警覺小美可能被性虐待，通報社服並緊急會診婦產科驗傷取證，醫師發現小美除了有陰道分泌物及菜花外，處女膜也有撕裂傷。另外，媽媽也表示，小美一年來除了學業表現下降外，還有失眠、焦慮、遠離人群，甚至有自我傷害的情形。
長庚紀念醫院兒少保護中心葉國偉主任表示，小美的這個案例，不僅僅是兒童遭到性虐待，更為反覆被性虐及延遲通報的兒童性虐待問題。和無反覆性受虐兒相比，反覆性受虐兒有許多急性身心方面的問題，包括性傳染病（如披衣菌、淋病、梅毒、愛滋病、陰道滴蟲病等）、精神問題（如焦慮、企圖自殺）以及甚至需要使用抗精神病藥物治療等，相當令人疼惜。
兒童性虐待係指加害者以權威、暴力或金錢，引誘脅迫18歲以下兒童及青少年，與其發生性活動；性活動包括猥褻、性侵害、性交易、性器官接觸、發生性行為、給孩子看色情圖片、使用兒童製作色情產品以及利用兒童從事色情表演等。根據衛福部統計，過去10年來，全國平均每10萬兒童人口便有41位兒童遭受性虐待，相當於1,935位兒童遭受傷害，也就是每天約有5.3件兒童性虐待發生。其中女童受性虐待是男童的6倍，但是男童性虐待案件10年來增加了3.25倍。在這群遭性虐待的兒童中，有許多其實是反覆被性虐的，也有許多是延遲就醫或通報的，其所引起的創傷更值得關注。
長庚紀念醫院兒少保護中心回顧性分析，從2001年至2010年這10年間來長庚醫院兒童急診求診的遭受性虐待的18歲以下病童。兒童一般醫學科胡美華醫師表示，結果顯示在91例個案中，遭反覆性虐待者佔32例，比例高達35.2%，其中被虐者多為女生，佔96.7%，施虐者多為親人或熟識的人，佔75%，施虐地點則多為家中或熟悉的地方，佔83.3%；而性虐待發生1星期以上才通報的延遲通報的兒童性虐待，比例為31.4%。胡美華醫師強調，與無反覆性受虐的兒童相比，反覆性受虐兒童之急性精神問題比例高達59.4%、企圖自殺比例達28.1%、甚至需要使用抗精神病藥物治療比例高達21.9%。此篇論文已發表於2018年4月國際醫學期刊「Medicine」。
林口長庚醫院兒童心智科黃文怡臨床心理師表示，根據美國的研究指出，童年不良經驗（包括虐待、疏離、家庭失去功能）的經歷越多，其孩子長大成人後自殺意念、憂鬱情緒、藥酒癮、關係混亂等比例也越高。美國疾管局在2012年也曾經計算過若持續照護有過童年不良經驗的孩子，社會需負擔終身照護成本高達21萬美金（折合638萬台幣），若孩子不幸未能存活，則社會失去約125萬美金（折合3794萬台幣）的勞動成本。
黃文怡臨床心理師表示，當不幸遭受性虐待兒童進入林口長庚兒少保護體系，醫院會先提供跨專業團隊的身心評估，後續則接受兒童臨床心理師的專業心理治療。兒童臨床心理師在治療上採取「正向神經心理治療」概念，作法上在於協助受虐兒童理解自己的處境，重新調整對於事物的看法，讓受虐兒童找回自信，強化自我概念，了解自己的優勢，成為接納自己、成長復原的人。
另外，也會特別強化每個人本身的大腦功能，包括前額葉與杏仁核之間的連結迴路。杏仁核就像大腦的警覺系統，受虐兒童的杏仁核通常處於容易被激發的狀況，因此經常重複引發焦慮、憂鬱等負向情緒，甚至導致產生自殺意念；而前額葉就像大腦的剎車系統，受虐兒童的前額葉功能會降低，導致全面性的自我功能、注意力及衝動控制能力降低，進而影響學業表現。前額葉與杏仁核之間的連結迴路就像蹺蹺板一樣，當受虐兒童的杏仁核被激發時，藉由教導兒童重新看待自己、重新安排日後的生活、重新發展出未來努力的方向，這些「重新」會激活前額葉，當前額葉系統開始運作時，杏仁核就會慢慢地回復穩定，因此情緒也漸漸回復穩定。
林口長庚紀念醫院兒少保護中心葉國偉主任表示，一位受傷的孩子，社會所負擔的成本難以想像！兒少性虐待其影響涵蓋了身體、心理及社會各層面，需要跨領域團隊包括兒童急診科、兒童心智科、婦產科、泌尿科、感染科、直肛科、臨床心理師及社工師等共同照護，因此長庚醫院結合跨領域團隊進行兒童性虐待的身心評估與治療，期望社會大眾能看重兒童性虐待議題。
為能在個案送醫求診的第一時間醫護人員即察覺有異，以立即通報警政單位，幫助遭性虐待兒童脫離苦痛，及避免被反覆性虐待，長庚紀念醫院兒少保護中心目前除定時召開專家會議外，更舉辦加強辨認兒童性虐待的繼續教育課程，以有計畫性且系統性的教導相關醫護人員對於兒虐照顧的臨床能力。
長庚紀念醫院黃璟隆副院長表示，鑑於國內兒虐案件層出不窮，但被辨認出來的卻相當有限，因此長庚紀念醫院自今年起每年投入1千多萬元台幣推動「兒少保護計畫」公益專案，希望建構長庚醫療體系兒少保護、防治以及追蹤系統，並設立全國性兒少保護教育練中心，進一步與政府各兒少保護機關合作，建立更完善的全國兒少保護體系和制度。
長庚紀念醫院兒少保護中心更呼籲大眾，兒童性虐待案件高達75%比例是近親或身邊照護者所為，為了保護每位兒童能安全愉快的長大，一旦發現周遭有疑似兒少被性虐待案件，一定要勇敢面對並通報處理，勿因覺得是不名譽的事情而隱匿，造成受虐兒一生巨大的陰影和身心障礙，甚至徒留憾事。