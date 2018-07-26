說不出的「#MeToo」 兒少性虐待三成五竟都是反覆性虐待

9歲的小美（化名），最近一年以來， 在家中被父親酒後性侵好幾次，直到出現陰道分泌物及尖形濕疣（ 菜花），才被送到急診求診。醫師警覺小美可能被性虐待， 通報社服並緊急會診婦產科驗傷取證， 醫師發現小美除了有陰道分泌物及菜花外，處女膜也有撕裂傷。 另外，媽媽也表示，小美一年來除了學業表現下降外，還有失眠、 焦慮、遠離人群，甚至有自我傷害的情形。

長庚紀念醫院兒少保護中心葉國偉主任表示，小美的這個案例， 不僅僅是兒童遭到性虐待， 更為反覆被性虐及延遲通報的兒童性虐待問題。 和無反覆性受虐兒相比，反覆性受虐兒有許多急性身心方面的問題， 包括性傳染病（如披衣菌、淋病、梅毒、愛滋病、陰道滴蟲病等）、 精神問題（如焦慮、企圖自殺） 以及甚至需要使用抗精神病藥物治療等，相當令人疼惜。

兒童性虐待係指加害者以權威、暴力或金錢， 引誘脅迫18歲以下兒童及青少年，與其發生性活動；性活動包括猥 褻、性侵害、性交易、性器官接觸、發生性行為、 給孩子看色情圖片、 使用兒童製作色情產品以及利用兒童從事色情表演等。根據衛福部統 計，過去10年來， 全國平均每10萬兒童人口便有41位兒童遭受性虐待，相當於1, 935位兒童遭受傷害，也就是每天約有5.3件兒童性虐待發生。 其中女童受性虐待是男童的6倍， 但是男童性虐待案件10年來增加了3.25倍。 在這群遭性虐待的兒童中，有許多其實是反覆被性虐的， 也有許多是延遲就醫或通報的，其所引起的創傷更值得關注。

長庚紀念醫院兒少保護中心回顧性分析， 從2001年至2010年這10年間來長庚醫院兒童急診求診的遭 受性虐待的18歲以下病童。兒童一般醫學科胡美華醫師表示， 結果顯示在91例個案中，遭反覆性虐待者佔32例， 比例高達35.2%，其中被虐者多為女生，佔96.7%， 施虐者多為親人或熟識的人，佔75%， 施虐地點則多為家中或熟悉的地方，佔83.3%；而性虐待發生1 星期以上才通報的延遲通報的兒童性虐待，比例為31.4%。 胡美華醫師強調，與無反覆性受虐的兒童相比， 反覆性受虐兒童之急性精神問題比例高達59.4%、 企圖自殺比例達28.1%、 甚至需要使用抗精神病藥物治療比例高達21.9%。 此篇論文已發表於2018年4月國際醫學期刊「 Medicine」。

林口長庚醫院兒童心智科黃文怡臨床心理師表示，根據美國的研究指 出，童年不良經驗（包括虐待、疏離、家庭失去功能）的經歷越多， 其孩子長大成人後自殺意念、憂鬱情緒、藥酒癮、 關係混亂等比例也越高。 美國疾管局在2012年也曾經計算過若持續照護有過童年不良經驗 的孩子，社會需負擔終身照護成本高達21萬美金（折合638萬台 幣），若孩子不幸未能存活，則社會失去約125萬美金（折合37 94萬台幣）的勞動成本。

黃文怡臨床心理師表示，當不幸遭受性虐待兒童進入林口長庚兒少保 護體系，醫院會先提供跨專業團隊的身心評估， 後續則接受兒童臨床心理師的專業心理治療。 兒童臨床心理師在治療上採取「正向神經心理治療」概念， 作法上在於協助受虐兒童理解自己的處境， 重新調整對於事物的看法，讓受虐兒童找回自信，強化自我概念， 了解自己的優勢，成為接納自己、成長復原的人。

另外，也會特別強化每個人本身的大腦功能， 包括前額葉與杏仁核之間的連結迴路。杏仁核就像大腦的警覺系統， 受虐兒童的杏仁核通常處於容易被激發的狀況， 因此經常重複引發焦慮、憂鬱等負向情緒，甚至導致產生自殺意念； 而前額葉就像大腦的剎車系統，受虐兒童的前額葉功能會降低， 導致全面性的自我功能、注意力及衝動控制能力降低， 進而影響學業表現。 前額葉與杏仁核之間的連結迴路就像蹺蹺板一樣， 當受虐兒童的杏仁核被激發時，藉由教導兒童重新看待自己、 重新安排日後的生活、重新發展出未來努力的方向，這些「重新」 會激活前額葉，當前額葉系統開始運作時， 杏仁核就會慢慢地回復穩定，因此情緒也漸漸回復穩定。

林口長庚紀念醫院兒少保護中心葉國偉主任表示，一位受傷的孩子， 社會所負擔的成本難以想像！兒少性虐待其影響涵蓋了身體、 心理及社會各層面，需要跨領域團隊包括兒童急診科、兒童心智科、 婦產科、泌尿科、感染科、直肛科、 臨床心理師及社工師等共同照護，因此長庚醫院結合跨領域團隊進行 兒童性虐待的身心評估與治療， 期望社會大眾能看重兒童性虐待議題。

為能在個案送醫求診的第一時間醫護人員即察覺有異， 以立即通報警政單位，幫助遭性虐待兒童脫離苦痛， 及避免被反覆性虐待， 長庚紀念醫院兒少保護中心目前除定時召開專家會議外， 更舉辦加強辨認兒童性虐待的繼續教育課程， 以有計畫性且系統性的教導相關醫護人員對於兒虐照顧的臨床能力。

長庚紀念醫院黃璟隆副院長表示，鑑於國內兒虐案件層出不窮， 但被辨認出來的卻相當有限， 因此長庚紀念醫院自今年起每年投入1千多萬元台幣推動「 兒少保護計畫」公益專案，希望建構長庚醫療體系兒少保護、 防治以及追蹤系統，並設立全國性兒少保護教育練中心， 進一步與政府各兒少保護機關合作， 建立更完善的全國兒少保護體系和制度。

長庚紀念醫院兒少保護中心更呼籲大眾，兒童性虐待案件高達75% 比例是近親或身邊照護者所為， 為了保護每位兒童能安全愉快的長大， 一旦發現周遭有疑似兒少被性虐待案件， 一定要勇敢面對並通報處理，勿因覺得是不名譽的事情而隱匿， 造成受虐兒一生巨大的陰影和身心障礙，甚至徒留憾事。