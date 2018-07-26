富藝旅台北大安2歲了!   住房餐飲「好事成雙」加碼優惠 

富藝旅台北大安2歲了! 於2016年開幕的Folio 富藝旅台北大安，以藝術為核心、並持續為旅客創造不同藝術體驗而受到海內外旅客喜愛，今年8月即將歡慶2周年。為感謝所有旅客長期以來支持，自8月起推出2周年慶「好事成雙」住房與餐雙飲惠，住宿或消費用餐就有機會參加扭蛋抽獎，最大獎可抽富藝旅台北大安住宿券一晚。為帶給旅客多樣化視覺饗宴，旅館內也換上多件藝術品，包括成為熱門打卡點的燈泡人《寞寞》及《變色龍》，同時駐館法國藝術家司強，更邀旅客一同參與藝術創作。8月周年慶，讓所有旅客享優惠、抽扭蛋、玩藝術。

「好事成雙」慶周年 享優惠又玩扭蛋

歡慶2周年慶期間，邀請住宿旅客一同參加「好事成雙•住房抽扭蛋」活動，呼應今年「好事成雙」住房優惠主題，只要於官網訂房並於8月入住，且可搭配官網任一住房優惠專案，即可參加「好事成雙扭蛋抽獎」，既享受房價優惠又可參加抽獎，盡享「好事成雙」優惠。最大獎包括富藝旅台北大安住宿券一晚，其他好禮獎項包括富藝旅輕旅香氛燭、富藝旅馬克杯、富藝旅住宿折價抵用劵、迎賓飲品。

G樓餐廳Port23 周年慶也推出4項優惠，包含「風味氣泡飲全系列任選第二杯半價」，「下午茶套餐四人同行一人免費」，「開胃菜任選兩道9折、任選三道88折」，「羅綺黛水果酒系列任選第二瓶半價」。其中全新推出的下午茶甜點「Port23阿法奇朵」，以自製義式脆餅搭配香草冰淇淋、義式濃縮咖啡，口感甜苦交錯又輕爽無負擔，展現成熟大人的好滋味。風味氣泡飲則嚴選台灣在地果泥調和氣泡飲，引出夏日美好氣味。自8月1日起，更祭出「好事成雙」加碼優惠，凡單筆消費滿2000元，即可獲「好事成雙•滿額抽扭蛋」活動，獎項包含餐飲抵用券、飲品兌換券等，享優惠又能玩扭蛋。

提醒您 : 酒後不開車，未滿18歲禁止飲酒。

全新藝術饗宴 可愛燈泡人、變色龍勾起童心 成熱門打卡點

此外，全館亦換上許多新藝術品，其中由台灣藝術家林建榮創作的作品《寞寞》，藝術家結合燈泡與雕塑創作，喜歡讓作品呈現出像卡通或是玩具般的可愛造型，一方面是源自於童年記憶中不可抹滅、懷舊美好的部份；另方面則是時空上的遠距，讓藝術家對它們存有某種既親切又陌生的疏離感。這些可愛的燈泡人，或站或坐，有些無厘頭，在它們無意義動作的背後，反應出現代人生活中的孤寂感與宿命感。藝術家希望觀者透過自身的經驗，尋找出潛藏在內心某塊角落的童真與樂趣，舒緩釋放壓抑已久的社會禮教與束縛。

許廷瑞的作品《變色龍》運用鐵片經過切割、燒熔、彎曲等方式，將冷硬的素材輕巧的轉化。除回應孩童時代的記憶與純真外，同時希望探討在這資訊爆炸的時代下，每個人在面對人際時的心理意識與隱藏的內心想法。可愛的燈泡人與變色龍都成為大人小孩都喜愛的打卡點。

溫孟瑜《相望的城市》將真實的空間簡化，以平塗的技法表現物理空間的構成，由色塊的厚度與所呈現的肌理質感來堆疊有關室內的形式。希望這些事物保有自身的記憶與情感歸屬，並在反覆描繪與調色的畫面中形成熟悉卻遙遠的距離。期許以繪畫的空間容納靜置的情感，將日常的私密轉化為一種共有的場景。

法國藝術家進駐 邀旅客成為創作主角

7-8月進駐富藝旅台北大安的法國藝術家Jean Scuderi (司強)，作品深受街頭藝術及觀念藝術的影響，並應用拼貼藝術、錄像藝術、攝影等多樣化的新興技巧進行創作。「化裝舞會－自身幻覺」是司強最具代表性的藝術計畫，結合了人體、繪畫、攝影技巧與象徵意涵，目的是透過影像，對人類、社會、外表、身份及自我認同提出疑問。至今已有超過數百位來自世界各地的志願模特兒參與。

進駐富藝旅期間，將於8/4及8/11於旅館舉辦「模擬的身份」工作坊，結合人臉、投影光繪、攝影，將知名人物的影像投射在參與者臉上，藉此思考個人外表形象與他人的關係與抽象形態等相關議題，邀請熱愛藝術的旅客一同成為司強創作的主角。