AI精準醫療市場規模大 為未來不可忽視的產業

根據美國最新報告指出，過去對於疾病治療多採用一體適用的暢銷藥模式，在研究後發現藥效的無效比例高於預期，抗憂鬱症用藥約38%，而癌症用藥更達75%，也就是說，這樣的醫療方式不但容易造成醫療資源浪費，更可能耽誤治療的黃金期。隨著醫療技術的提升以及科技發展，傳統醫療模式逐漸演進為AI精準醫療。富邦證券表示，透過AI人工智慧，輔助醫生診斷及治療，同時提供疾病預防及照護的服務，達到更準確、更快速與更有效的治療效果，包括AI醫學影像、基因定序與檢測、無線監測設備等領域，未來5-10年的商機不可限量，投資人可以關注相關投資標的。

AI精準醫療內容包括：個人化醫療、預防醫學、遠距照護、人工智慧藥物開發、微創醫療、影像判讀、基因定序與檢測、無線監測設備等。其中AI影像判讀簡化了過去繁複的檢測流程，並有效降低由醫生解讀大量影像資料所可能造成的誤診或漏診率，協助醫師快速且精確地做出判斷，爭取治療的黃金時效。根據VCBeat Research研究，美國醫學影像圖片量年增率高達63％、中國也達30%，但影像醫生僅成長2.2％及4.1%。全球大型企業紛紛投入AI醫學影像領域，投資金額為精準醫療中最高，占比達31%，超越醫療機器人的23%。

根據World Bank、Deloitte等機構表示，2017全球健康醫療市場已經達到8.6兆美元，預估到了2030年市場規模將大幅成長至21.4兆美元。其中結合人工智慧、基因體學、大數據、物聯網等技術的「AI精準醫療」在2011~2017年間全球投資金額累計達238億美元。美國、中國、英國及法國等主要大國也相繼宣佈投入精準醫療相關產業發展，估計未來5年將以年複合成長率19%成長，於2022年市場規模達到4708億美元。

生技醫療近年來成長迅速，但結合科技與醫療的AI精準醫療指數漲幅更為驚人。將AI精準醫療指數、那斯達克生技指數及MSCI全球生技指數各個期間的報酬率做比較可以發現，AI精準醫療指數漲幅遠高於另外兩檔生技指數。富邦證券表示，今年上半年美股高檔震盪幅度加劇，S&P500指數僅小漲1.67%，NBI生技指數上漲3.81%，不過AI精準醫療指數卻強勢上漲了18.53%，在各國相關經費持續投入之下，激勵AI精準醫療指數持續走高。由近三年走勢圖中可以發現，NBI及MSCI全球保健指數維持在三年前水位甚至下跌。而AI精準醫療指數卻持續上漲，近三年漲幅高達71.91%，平均每年漲幅達23.97%，成長快速。

在結合AI及生技醫療跨產業發展，以及全球領導國大力相挺下，AI精準醫療已是大勢所趨。因此，即便今年以來美國通膨升溫、中美貿易戰開打，甚至是美國總統川普開砲打壓藥價，衝擊傳統製藥、生技類股，AI精準醫療類股股價仍持續走揚。富邦證券指出，由於科技結合醫療的跨領域合作，讓醫療投資跳脫治療為主的製藥和生技領域，更延伸擴大為管理、預防、診斷、監測、治療，再到照護的完整醫療生態鏈。在科技巨頭號召下，預料未來5至10年，AI精準醫療將風起雲湧，商機不可限量。股神巴菲特、亞馬遜創辦人貝佐斯與美國最大的摩根大通銀行也積極展開合作，進攻醫療產業，似乎預告AI精準醫療未來商機可期，顯示出在AI科技與醫療的結合下，將是未來不可忽視的產業，投資人可以關注相關領域的投資標的。