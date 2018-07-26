停業一個月損失3千萬　美麗華大直影城明重新開放

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）美麗華娛樂今(26)日宣布，美麗華大直影城明(27)日重新開放試營運，8月8日正式開幕。開幕當天，現場購票，一般影廳票價99元，IMAX票價也只要199元。



美麗華影城6月19日爆出股東內鬨，自6月22日起停止營業。因適逢暑假檔期，不僅影城蒙受營業損失，也連帶影響美麗華百樂園業績。



中央社引述美麗華娛樂發言人簡驛懿表示，停業期間影城的票房損失與員工人力支出約3000萬元，加上這一個月影廳內部裝修成本約1000萬元；另外，影城樓下的美麗華百樂園，也因影城停業，短短一個月包括來客數與業績，同步掉了約3成。



簡驛懿說，試營運期間將以「不可能的任務6：全面瓦解」打頭陣。8月8日正式開幕則推韓國電影「與神同行：最終審判」。

此外開幕當天，現場排隊購票，一般影廳票價99元，IMAX票價也只要199元，希望以強檔電影與優惠票價，吸引消費者回籠。



美麗華娛樂公司長期委託美麗新娛樂公司，負責大直影城營運。但因美麗華娛樂認為，美麗新娛樂董事長黃世杰在附近開設美麗華大直皇家影城，違反競業條款，6月21日決議終止雙方合約，拿回經營權，影城也在6月22日起停業，並重新裝潢整修。



對於美麗華娛樂公司跟美麗新娛樂的糾紛，美麗華低調不願多談，僅一再強調，重新開幕後不會再發生停業事件。