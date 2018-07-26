外交部：中國打壓臺灣NGO無日不有　但國際參與未減

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 採訪報導）外交部非政府組織國際事務會執行長賴銘琪今（26）日表示，臺灣的非政府組織在國際上遭遇中國打壓的情形一直存在，但並未因此減少那些組織參與國際會議或活動的次數。

賴銘琪表示，臺灣在國際場合中遭中國打壓的情況「一直都存在，只是有程度上的差別而已」，舉例來說，2008及2014年，皆有發生臺灣非政府組織要去紐約聯合國總部開會，卻無法順利換證的情形。

賴銘琪指出，外交部陸續有收到國內非政府組織反應他們參與國際組織時受到中國打壓的情形，多是發生在醫療團體，「我們如果知道，就會想辦法給予協助或建議。」

不過賴銘琪強調，臺灣的非政府組織參加國際會議等相關活動的總次數並沒有減少。

外交部發言人李憲章接著補充，今年2月底也發生客家委員會及模里西斯當地的僑胞團體要在當地舉辦活動，卻因中國打壓而遭阻，甚至在幾個月前，有臺灣小朋友在澳洲布里斯本參加促銷牛肉節的活動，在牛隻裝置藝術上畫了兩個臺灣國旗後，就遭到關切並把臺灣的國旗圖樣塗銷。

李憲章接著指出，中國在國際場合打壓臺灣的案例非常多，「幾乎是無日不有」，這是臺灣外交人員一直努力要協助國內非政府組織或政府部門要推動外交活動時面臨的一個很大的挑戰與難題。

此外，賴銘琪也提及，中國在國際組織中打壓臺灣的手段分三個面向，若臺灣與中國同時是國際組織會員，中國就會利用他們逐漸增強的影響力迫使國際組織更改臺灣的會籍名稱；若臺灣是國際組織成員但中國不是，中國就會以更改臺灣名稱為由作為加入的條件；最後一種情況則是無論中國是不是會員，他們會引用聯合國條約或是以拒簽備忘錄等方式，要求國際組織更改臺灣名稱。