陣陣南風吹！國立台灣藝術教育館「亞太當代藝術」展至9月

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）國立台灣藝術教育館舉辦「南風，藝境：亞太當代藝術展」，並規劃三大展區進行，分別為「文化亞洲」、「繽紛亞洲」及「福爾摩沙」，各自呈現多元的亞洲之美及在台新住民文化，展覽從即日起至9月止，其中「福爾摩沙」區將展至明年（2019）6月。

「文化亞洲」展區從日常生活的食、衣、住、行、育、樂為主題，透過塗鴉、音樂表演、動畫等形式呈現亞洲的文化面貌。其中較有特色的為，「食」的部分由王喆之作品《點點心意珍珠情意》將臺灣特色小吃與作品融合呈現；「衣」由越南藝術家Le Thanh Tung將傳統越南神明服飾元素結合音樂與投影演出，探尋傳統文化本質；方序中、張博洋則是以「老舊」為主題探討「住」的議題。

「繽紛亞洲」為「文化亞洲」展區的延伸，「繽紛」意謂各文化交流後激盪出的火花，並由來自新南向國家，台灣及日本的藝術家，轉化自身經歷後透過雕塑或平面設計等形式討論亞洲各國的生活情形。例如在日籍藝術家日下慶太的作品《文の里商店街》，可以看到到日本商店街使用類似的創意海報重整市容；李建呈的《拉紋》試圖邀請觀者進入原住民文化中；柬埔寨籍藝術家Anida Yoeu Ali以《The Buddhist Bug Project》探索散居身分認同。

延長展到明年6月的「福爾摩沙」展區，由綠點子的多媒體互動裝置作品《植物叢林》、李文正的當代藝術遊戲裝置《賺大錢》及劉經瑋的《包包流浪記》率先登場，接著策展團隊將以每兩個月為一檔期，邀請台灣藝術家接力展出。